Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu ayıklamak, mutfakta bazen sabır sınayan bir deneyime dönüşebiliyor. Yumurta beyazının kabukla birlikte sökülüp gitmesini engellemek ve o pürüzsüz görünümü korumak için uygulayabileceğiniz oldukça etkili bir yöntem bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, haşlanmış yumurta, pratik kahvaltılardan zengin salatalara, meze sunumlarından protein depolarına kadar mutfağın en temel üyelerinden biri. Ancak kabuğunu soyarken beyazının parçalanması, pürüzsüz görünümün bozulması ve zarların yapışıp kalması hemen her mutfakta yaşanan ortak bir dert.

ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİSİ YÖNTEMİ DUYURDU

İngiliz içerik üreticisi Kerry Whelpdale, sosyal medyada paylaştığı pratik bir dokunuşla bu sorunu ortadan kaldıran yöntemi takipçileriyle buluşturdu. Tarif içerikleri BBC Good Food'da da yayımlanan Kerry Whelpdale, Instagram hesabında paylaştığı videoda yumurta haşlarken uyguladığı yöntemi gösterdi.

Whelpdale'in önerisi, pişirme sırasında suya eklenen basit bir malzemeye dayanıyor.

ZARARI EN AZA İNDİREBİLİRSİNİZ

Mutfakta haşlanmış yumurta soyarken yaşanan zararı en aza indirmeyi hedefleyen yeni bir yöntem dikkat çekiyor. Önerilen formüle göre, yumurtaların haşlama suyuna kaynama aşamasında 1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu eklemek kabukların ayrılmasını gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor.

Mutfakta haşlanmış yumurtanın pürüzsüz görünümünü korumak ve kabuk soyma sürecini zahmetsiz hale getirmek için sıklıkla başvurulan bir diğer etkili teknik ise termal şok yöntemi. Pişme süreci tamamlanan yumurtaları sıcağından ayırıp doğrudan buzlu su banyosuna almak, soyma işlemini oldukça pratikleştiriyor.