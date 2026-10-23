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TBMM'nin 2025 yılı kesin hesap raporlarına göre, hediye amaçlı alınan taşınırlar için bütçeden 34 milyon 821 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Birgün'ün haberine göre, Meclis'in bu harcamasıyla pek çok bakanlığı geride bıraktığı görülürken, Cumhurbaşkanlığı ve sekiz bakanlığın toplam hediye harcaması da dikkat çekti.

MECLİS'İN HEDİYE HARCAMASI 35 MİLYON TL'YE DAYANDI

TBMM bütçesinden hediye amaçlı yapılan harcamaların tutarı kesin hesap raporlarıyla kamuoyuna yansıdı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan cetvellere göre, "Hediye için alınan taşınırlar" kaleminden bir yıl içinde toplam 34 milyon 821 bin 670 TL harcandığı tespit edildi.

BAKANLIKLARI GERİDE BIRAKTI

Meclis'in hediye harcamaları için ayırdığı bütçenin büyüklüğü dikkat çekerken, bu tutarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) daha fazla olması dikkat çekti. Hesap cetvellerinde, kamudaki hediye verme alışkanlıklarının bütçeye yükü bir kez daha gözler önüne serildi.

DİĞER KAMU KURUMLARININ HARCAMALARI

Raporlara göre, Cumhurbaşkanlığı ve sekiz bakanlığın toplam hediye harcaması 39 milyon 835 bin TL'yi buldu.

Cumhurbaşkanlığı 2,3 milyon TL'lik hediye alımı gerçekleştirirken; bakanlıklar arasında 11,1 milyon TL ile İçişleri Bakanlığı ve 9,9 milyon TL ile Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek harcamayı yapan kurumlar arasında yer aldı.

Kaynak: Birgün