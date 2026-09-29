Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, yumurta üretim maliyetlerinde artış yaşanmasına rağmen iç piyasadaki arz fazlası sebebiyle kısa vadede yumurta fiyatlarına zam beklenmediğini ifade etti.

Kumartaşlı, ihracata dayalı olarak büyüyen yumurta sektöründe iç piyasaya fazlasıyla ürün arz edildiğini ifade ederek üretim maliyetlerinin artmasına rağmen yumurtanın iç piyasada değerini bulamadığını söyledi. Kumartaşlı, bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ancak kısa vadede tüketici açısından fiyat artışı yaşanmamasının beklendiğini ifade etti.



Kumartaşlı, "Üretici açısından çok istenen bir durum olmasa da kısa vadede tüketici açısından bir zam gelmeyeceği, tüketicinin menfaatine bir durumun gerçekleşeceğine kanaat ediyoruz" ifadelerini kullandı.