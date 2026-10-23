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Kaynak: AA

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay tutuklandı. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin’in de bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

34 TUTUKLAMA KARARI, 15 ADLİ KONTROL KARARI

Belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı. 15 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.

Çukurova Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin, mevcut Başkan Yardımcıları Uğur Can Doğan ve Bahadır Özdemir ile Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin tutuklanmasına karar verildi.

İmar AŞ Genel Müdürü Erdal Biber hakkında ise "ev hapsi" tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

ZEYDAN KARALAR'DAN TEPKİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın iradesiyle göreve gelmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına karşı olduğumuzu her zaman ifade ettik. Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay hakkında da tutuksuz yargılama mümkünken tutuklama kararının verilmesini doğru bulmuyoruz. Beklentimiz, başkanımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması ve görevine dönmesidir" ifadesini kullandı.