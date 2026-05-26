Bayern Münih’in gol makinesi Harry Kane, Avrupa futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Altın Ayakkabı’yı kazandı. 32 yaşındaki İngiliz yıldız, Bundesliga’da attığı 36 golle zirveye yerleşti.

MBAPPE VE HAALAND’I GERİDE BIRAKTI

Bundesliga’da 36 gol atan Harry Kane, 72 puana ulaşarak sıralamada ilk sırayı aldı. Manchester City’den Erling Haaland 54 puanla ikinci olurken, Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe ise 50 puanla üçüncü sırada kaldı.

'KARİYERİMİN EN İYİ SEZONU'

Bayern Münih ile lig şampiyonluğu ve Almanya Kupası zaferi yaşayan Kane, ödül sonrası yaptığı açıklamada, “Kişisel olarak kariyerimin en iyi sezonuydu” ifadelerini kullandı.

İngiliz yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 51 resmi maçta tam 61 gol kaydetti.

BAYERN TARİHİNE GEÇTİ

Harry Kane, Bayern Münih kariyerinde ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak kulüp tarihine geçti.

Daha önce Gerd Müller ve Robert Lewandowski de Bayern formasıyla bu ödülü ikişer kez kazanmıştı.

VEDAT MURIQI İLK 5’TE

Altın Ayakkabı sıralamasında Mallorca forması giyen Vedat Muriqi de dikkat çekti. Kosovalı golcü, La Liga’da attığı 23 golle 46 puan topladı ve Avrupa’nın en golcü futbolcuları listesinde 5. sırada yer aldı.