Hull City’nin Premier Lig’e dönüşü şehirde unutulmaz görüntüler oluşturdu.
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı
Championship play-off finalinde Middlesbrough’u mağlup ederek Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’nin şehirdeki kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.Furkan Çelik
Championship play-off finalinde Middlesbrough’u mağlup ederek İngiltere futbolunun en üst ligine yükselen Hull City’de futbolcular ve taraftarlar saatler süren kutlamalarda buluştu.
AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU
MKM Stadyumu’ndan ayrılan üstü açık otobüste futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla birlikte büyük coşku yaşadı.
Takıma şehir turunda kulüp sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.
Sıcak havaya rağmen sokaklara çıkan taraftarların tezahüratları kutlamalara damga vurdu.
Şehrin dört bir yanında toplanan binlerce Hull City taraftarı meşaleler yakarken yollar tamamen doldu.
Kutlamalar boyunca takım otobüsünde sık sık şarkılar söylendiği ve futbolcuların taraftarlarla birlikte eğlendiği aktarıldı.
40 BİN TARAFTAR KARŞILADI
Otobüs korteji şehir merkezine ulaştığında yaklaşık 40 bin taraftar takımı karşıladı.
TÜRK BAYRAKLARI MEYDANDA DALGALANDI
Meydanı dolduran taraftarların Hull City bayraklarının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağıyla da coşkuya ortak olmaları dikkati çekti.
'ENERJİYİ HİSSETTİM'
Acun Ilıcalı, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bu güzel kente geldim. Hayalim büyük bir aileye sahip olmaktı. Buraya gelir gelmez sizleri gördüm. 6-7 tane kulüp vardı, ama ben buraya geldim, enerjiyi hissettim." dedi.
'EN İYİ TARAFTARLARA SAHİBİZ'
E devam eden Ilıcalı, "Kendi kendime 'bu kulüp, benim kulübüm olacak' dedim. Büyük bir aile olduk. Karşılaştığımız bütün sorunlar bizi daha da güçlendirdi. Hepinizi çok seviyorum.Biz en zengin kulüp müyüz: hayır. En pahalı takım mıyız: hayır. Fakat biz en iyi taraftarlara sahibiz. Başardık." ifadelerini kullandı.