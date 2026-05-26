Yeniçağ Gazetesi
26 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı

Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı

Championship play-off finalinde Middlesbrough’u mağlup ederek Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’nin şehirdeki kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 1

Hull City’nin Premier Lig’e dönüşü şehirde unutulmaz görüntüler oluşturdu.

1 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 2

Championship play-off finalinde Middlesbrough’u mağlup ederek İngiltere futbolunun en üst ligine yükselen Hull City’de futbolcular ve taraftarlar saatler süren kutlamalarda buluştu.

2 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 3

AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU

MKM Stadyumu’ndan ayrılan üstü açık otobüste futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla birlikte büyük coşku yaşadı.

3 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 4

Takıma şehir turunda kulüp sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

4 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 5

Sıcak havaya rağmen sokaklara çıkan taraftarların tezahüratları kutlamalara damga vurdu.

5 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 6

Şehrin dört bir yanında toplanan binlerce Hull City taraftarı meşaleler yakarken yollar tamamen doldu.

6 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 7

Kutlamalar boyunca takım otobüsünde sık sık şarkılar söylendiği ve futbolcuların taraftarlarla birlikte eğlendiği aktarıldı.

7 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 8

40 BİN TARAFTAR KARŞILADI

Otobüs korteji şehir merkezine ulaştığında yaklaşık 40 bin taraftar takımı karşıladı.

8 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 9

TÜRK BAYRAKLARI MEYDANDA DALGALANDI

Meydanı dolduran taraftarların Hull City bayraklarının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağıyla da coşkuya ortak olmaları dikkati çekti.

9 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 10

'ENERJİYİ HİSSETTİM'

Acun Ilıcalı, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bu güzel kente geldim. Hayalim büyük bir aileye sahip olmaktı. Buraya gelir gelmez sizleri gördüm. 6-7 tane kulüp vardı, ama ben buraya geldim, enerjiyi hissettim." dedi.

10 11
Acun Ilıcalı Hull'a unutulmaz bir gün yaşattı: Şehirde Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 11

'EN İYİ TARAFTARLARA SAHİBİZ'

E devam eden Ilıcalı, "Kendi kendime 'bu kulüp, benim kulübüm olacak' dedim. Büyük bir aile olduk. Karşılaştığımız bütün sorunlar bizi daha da güçlendirdi. Hepinizi çok seviyorum.Biz en zengin kulüp müyüz: hayır. En pahalı takım mıyız: hayır. Fakat biz en iyi taraftarlara sahibiz. Başardık." ifadelerini kullandı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro