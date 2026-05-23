Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Dev mücadelede rakibini 3-0 mağlup eden Bayern Münih, kupayı müzesine götürdü.

HARRY KANE FİNALİN YILDIZI OLDU

Bayern Münih’e galibiyeti getiren gollerin tamamını Harry Kane kaydetti. İngiliz yıldız, 54, 79 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Kane’in son golü penaltıdan geldi.

BAYERN 21. KEZ KUPAYI KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Almanya Kupası’nı tarihinde 21. kez kazanma başarısı gösterdi.

Alman devi böylece sezonu Bundesliga şampiyonluğuyla birlikte duble yaparak tamamladı.