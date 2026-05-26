Türkiye genelinde 9 günlük bayram tatili rüzgarı eserken, üretimin ve hizmetin aksamaması için bayramda da çalışmaya devam eden milyonlarca işçinin gözü kulağu bordrolarına yansıyacak mesai ücretlerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kamuoyunda sıklıkla karıştırılan "bayram çalışması" ile "fazla mesai" kavramlarına açıklık getirerek işçilerin yasal haklarını kaleme aldı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Net asgari ücret bayram mesaisi kaç TL?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesini masaya yatırarak bayramda çalışan işçilerin haklarını tek tek hesapladı. Erdursun, 2026 yılının 28 bin 75 TL'lik net asgari ücreti üzerinden arife günü ve 4 günlük bayram mesaisinin getireceği ek kazancı kuruşu kuruşuna hesapladı.Derleyen: Züleyha Öncü
Çalışmasan da Tam, Çalışırsan İlave Bir Yevmiye Daha!
4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesindeki teknik düzenlemeye dikkat çeken Özgür Erdursun, yasal kuralı şu sözlerle hatırlattı:
"İşçi, resmi tatilde çalışmasa bile o günün ücretini tam alıyor. Eğer çalışırsa buna ek olarak ayrıca çalıştığı genel tatil süresi kadar ilave ücrete hak kazanıyor."
Bu yasal zorunluluk nedeniyle uygulamada bayram çalışmalarının halk arasında “çift yevmiye” veya “iki kat ücret” şeklinde ifade edildiğini belirten Erdursun, 2026 yılı Kurban Bayramı’nın 4,5 günlük resmi tatil süresini kapsadığını vurguladı.
Özgür Erdursun'un Kaleminden 2026 Kurban Bayramı Takvimi:
26 Mayıs Salı: Saat 13.00 İtibarıyla Arife Günü (Yarım Gün Tatil)
27-30 Mayıs: Bayramın 1, 2, 3 ve 4. Günleri (4 Tam Gün Genel Tatil)
Kritik Arife Uyarısı:
Arife günü saat 13.00’ten sonra ister 15 dakika ister birkaç saat çalışılsın;
İşçi ''yarım günlük'' ilave genel tatil ücretine hak kazanır!
"Bayram Çalışması ile Fazla Mesai Aynı Şey Değil"
İş hayatında en çok yapılan hatalardan birinin bu iki kavramın karıştırılması olduğunu ifade eden Erdursun, işçileri uyararak şu ayrımı yaptı:
"Fazla mesai ödemesi için normal çalışma ücretinin hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 100 artırımlı ödenmesi gerekir. Ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışma yapılması halinde ise işçi, çalışmasa da hak ettiği ücretin yanında ayrıca ilave ücret aldığı için çalışılan süreler bakımından iki kat ücret etkisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bayram çalışması ile fazla çalışma farklı şekilde hesaplanıyor."
Erdursun, şayet bir işçi bayram haftasında haftalık 45 saatlik yasal sınırı aşarsa, hem genel tatil ücretine hem de fazla çalışma ücretine ayrı ayrı hak kazanacağının altını çizdi.
Kuruşu Kuruşuna Net Asgari Ücretli Bayram Hesabı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 28.075 TL düzeyinde olan 2026 yılı net asgari ücreti üzerinden, bayramda tam mesai yapan bir işçinin eline geçecek parayı net rakamlarla ortaya koydu.
Erdursun'un hesabına göre asgari ücretlinin günlük net ücreti yaklaşık 935,83 TL, yarım günlük ücreti ise 467,92 TL olarak hesaplanıyor.
Hiç fazla mesai yapmadan, sadece bayram günlerinde normal vardiyasını tamamlayan bir asgari ücretlinin alacağı ek ödemeler şu şekilde sıralandı:
Arife Günü (13.00'ten sonra): 467,92 TL ilave ücret,
Bayramın 4 Günü: 935,83 TL x 4 = 3.743,32 TL ilave ücret,
Toplam İlave Hak: 467,92 TL + 3.743,32 TL = 4.211,24 TL
Erdursun'un Nihai Hesap Tablosu:
"Net asgari ücretle çalışan bir işçinin arife günü saat 13.00’ten sonra çalışması, bayramın dört gününde de normal çalışma süresi kadar çalışması ve ayrıca fazla mesai yapmaması halinde eline geçecek toplam net ücret yaklaşık: 28.075 TL + 4.211 TL = 32.286 TL oluyor."
Yazısının sonunda bayram boyunca fedakarca çalışan tüm emekçilerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdursun, bu hakların bordrolara eksiksiz yansıtılmasının yasal ve insani bir zorunluluk olduğunu belirtti.