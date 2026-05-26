SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Net asgari ücret bayram mesaisi kaç TL?

"Bayram Çalışması ile Fazla Mesai Aynı Şey Değil"

İş hayatında en çok yapılan hatalardan birinin bu iki kavramın karıştırılması olduğunu ifade eden Erdursun, işçileri uyararak şu ayrımı yaptı:

"Fazla mesai ödemesi için normal çalışma ücretinin hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 100 artırımlı ödenmesi gerekir. Ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışma yapılması halinde ise işçi, çalışmasa da hak ettiği ücretin yanında ayrıca ilave ücret aldığı için çalışılan süreler bakımından iki kat ücret etkisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bayram çalışması ile fazla çalışma farklı şekilde hesaplanıyor."

Erdursun, şayet bir işçi bayram haftasında haftalık 45 saatlik yasal sınırı aşarsa, hem genel tatil ücretine hem de fazla çalışma ücretine ayrı ayrı hak kazanacağının altını çizdi.