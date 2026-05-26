Kurban Bayramı'nda siyasi parti bayramlaşmaları, kritik önem ve mesajlar taşıyabiliyor. Bu bayramda da en çok merak edilen konulardan birisi CHP'de yaşanan kriz sonrası siyasi partilerin bayram tutumu oldu.
Yavuz Ağıralioğlu CHP'den kiminle bayramlaşacağını açıkladı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye mutlak butlan butlan kararı sonrası yaşanan koltuk değişiminin ardından kiminle bayramlaşacaklarını açıkladı.Yunus Arıkan
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'de Özgür Özel'le mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ile mi bayramlaşacaklarına son noktayı koydu.
Yavuz Ağıralioğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Şimdi biz bayramlaşma trafiğimiz ve randevulaşmalarımızı yaptık biliyorsunuz. Bayramlaşmamızda da mutabık kaldığımız, geçen bayramda Özgür Bey Genel Başkandı, Özgür Bey'le mutabık kaldık. Şimdi CHP bir kayyum süreci yaşıyor.
Biz şimdi, 'Kiminle bayramlaşacağız?' diye düşündük. Yani biz Özgür Bey'le bayramlaştık, şimdi Özgür Bey'in yerinde Kemal Bey oturuyor. Kayyum olarak atanmış, hukuken orada o oturuyor. Şimdi arkadaşlarımızla bunu istişare ettik, 'Ne yaparsak nezaketsizlik yapmamış oluruz?' Düşündük, sıkıştık; şöyle sıkıştık: Bayramlaşmaya sıkışmadık. Yani tüm Cumhuriyet Halk Partililerin bayramını tebrik ederiz.
Düşündük şimdi, mecburen kayyum atandı da onlarla bayramlaşsak, efendim bu arada yanlış bulduğumuz bir karar var, bu kararla ilgili süreçte itiraz edenlerin kalbini kırmış olacağız. E şimdi böyle öbür türlü yapsak, bu sefer de 'Burada hakkımızın yendiğini ve birtakım işte delege iradesini ifsat edecek birtakım işlerle kongrelerin kendilerinden alındığını' düşünenler var, bu sefer onların kalbini kıracağız.
O yüzden biz şöyle yapmaya karar verdik efendim: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm mensuplarının, bütün yöneticilerinin bayramını tebrik ediyoruz efendim. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahenginin oluşabileceği bir iklim diliyoruz efendim. Bir an önce inşallah bu türbülanstan bir an önce çıkarlar. O zamana kadar CHP'nin bu iç ahenginde hiç kimseye hürmetsizlik olmasın diye bu süreci dışarıdan bu iyi niyet dileklerimizle..."