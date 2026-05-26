26 Mayıs 2026 Salı
Bu anket sonuçları bütün senaryoları yerle bir edecek: Özel ve Kılıçdaroğlu birlik olursa ne olur?

Bu anket sonuçları bütün senaryoları yerle bir edecek: Özel ve Kılıçdaroğlu birlik olursa ne olur?

Veri Analisti Murat Kızılboğa, CHP'nin bir bütün halinde durması, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin ayrışmaması durumunda ortaya çıkan anket sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'de ara seçim, erken seçim tartışmaları sürerken şimdi de baskın seçim ihtimali konuşulmaya başlandı. Veri Analisti Murat Kızılboğa, Mayıs ayına ilişkin çarpıcı sonuçları paylaştı.

Kızılboğa'nın paylaştığı anket verilerine göre CHP içerisinde yaşanan krizlere rağmen parti içi bölünme yaşanmazsa, CHP 1. parti olmayı sürdürüyor.

Katılımcılara "Bu pazar bir erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Murat Kızılboğa'nın paylaştığı "Türkiye Geneli Erken seçim Sonucu Tahmini (Mayıs-2026)" raporuna göre sonuçlar şöyle:

Özel & Kılıçdaroğlu'nun CHP Listesinde ortak yer aldığı, bölünmenin yaşanmadığı senaryo :

%30,0 - CHP (-3,3)

%29,8 - AK Parti (-0,4)

%10,5 - DEM Parti (+1,3)

% 7,0 - MHP (+0,6)

% 4,8 - İYİ Parti (+0,3)

% 4,3 - ZAFER Partisi (-0,3)

% 3,9 - Yeniden Refah Partisi (+0,3)

% 2,2 - TİP (+1,0)

% 2,1 - YENİ YOL Partisi (+0,1)

% 2,0 - Anahtar Parti (+0,1)

Diğerleri: %3,4

Milletvekili sayıları şöyle şekillendi:

Cumhur İttifakı - 252 Milletvekili (+3)
AK Parti (215)
MHP (35)
BBP (1)
HÜDA PAR (1)

Cumhuriyet Halk Partisi - 216 Milletvekili (-13)

Emek İttifakı - 86 Milletvekili (+8)
DEM Parti (80)
TİP (6)

Kaynak: Haber Merkezi
