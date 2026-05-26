Bu anket sonuçları bütün senaryoları yerle bir edecek: Özel ve Kılıçdaroğlu birlik olursa ne olur?

Türkiye'de ara seçim, erken seçim tartışmaları sürerken şimdi de baskın seçim ihtimali konuşulmaya başlandı. Veri Analisti Murat Kızılboğa, Mayıs ayına ilişkin çarpıcı sonuçları paylaştı.
Veri Analisti Murat Kızılboğa, CHP'nin bir bütün halinde durması, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin ayrışmaması durumunda ortaya çıkan anket sonuçlarını paylaştı.Aykut Metehan
Kızılboğa'nın paylaştığı anket verilerine göre CHP içerisinde yaşanan krizlere rağmen parti içi bölünme yaşanmazsa, CHP 1. parti olmayı sürdürüyor.
Katılımcılara "Bu pazar bir erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Murat Kızılboğa'nın paylaştığı "Türkiye Geneli Erken seçim Sonucu Tahmini (Mayıs-2026)" raporuna göre sonuçlar şöyle:
Özel & Kılıçdaroğlu'nun CHP Listesinde ortak yer aldığı, bölünmenin yaşanmadığı senaryo :
%30,0 - CHP (-3,3)
%29,8 - AK Parti (-0,4)
%10,5 - DEM Parti (+1,3)
% 7,0 - MHP (+0,6)
% 4,8 - İYİ Parti (+0,3)
% 4,3 - ZAFER Partisi (-0,3)
% 3,9 - Yeniden Refah Partisi (+0,3)
% 2,2 - TİP (+1,0)
% 2,1 - YENİ YOL Partisi (+0,1)
% 2,0 - Anahtar Parti (+0,1)
Diğerleri: %3,4
Milletvekili sayıları şöyle şekillendi:
Cumhur İttifakı - 252 Milletvekili (+3)
AK Parti (215)
MHP (35)
BBP (1)
HÜDA PAR (1)
Cumhuriyet Halk Partisi - 216 Milletvekili (-13)
Emek İttifakı - 86 Milletvekili (+8)
DEM Parti (80)
TİP (6)