Türk vatandaşlarına kapıları sonuna kadar açtılar: Vize ücreti kaldırıldı

Türk seyahatseverler için vizesiz ve kolay seyahat edilebilen destinasyonlara bir yenisi daha eklendi. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinin yayımladığı rapora göre, Güney Asya'nın gözde ada ülkesi Sri Lanka, turizm gelirlerini canlandırmak ve seyahat bürokrasisini azaltmak amacıyla vize politikasında köklü bir değişikliğe gitti.
Sri Lanka, turizm gelirlerini canlandırmak ve seyahat bürokrasisini azaltmak amacıyla Türk vatandaşlarından talep edilen Elektronik Seyahat İzni (ETA) kapsamındaki 50 dolarlık giriş harcını tamamen kaldırdı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Kolombo yönetiminin attığı bu stratejik adım, Türk pasaportu sahiplerinin vizesiz, kapıda vize, e-vize veya doğrudan yeni tip kimlik kartıyla giriş yapabildiği küresel rota sayısını 100’ün üzerine çıkardı.
Uluslararası turizm pazarında Tayland ve Malezya gibi rakipleriyle rekabet gücünü artırmak isteyen Sri Lanka, bu harç muafiyetiyle Türkiye'den gelecek turist ve iş insanı sayısını artırmayı hedefliyor. Havalimanlarındaki pasaport kontrol noktalarında yaşanan uzun bekleme sürelerini de ortadan kaldıracak olan bu idari hamle, seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri tarafından operasyonel bir devrim olarak nitelendirildi.
Sri Lanka'nın mali bariyerleri kaldırması, küresel pasaport endekslerinde Türk vatandaşlarının erişim gücünü yeniden zirveye taşıdı. Son güncellemelerle birlikte Türk pasaportuyla kolayca seyahat edilebilen başlıca stratejik bölgeler şunlar oldu:
Kimlikle Giriş Yapılabilen Ülkeler: Gürcistan, Azerbaycan, KKTC, Ukrayna ve Moldova (Pasaporta ihtiyaç duymadan, sadece yeni tip çipli kimlik kartıyla).
Balkanlar Bölgesi: Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk (Pasaportla vizesiz geçiş).
Güney Amerika Kıtası: Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili ve Uruguay (90 güne kadar turistik seyahatlerde tam muafiyet).
Asya ve Ortadoğu: Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya, Katar, Ürdün, Lübnan ve şimdi de harçsız statüsüyle Sri Lanka.
Uluslararası seyahat analistleri, 2026 yılı makroekonomik verileri ışığında gelişmekte olan ülkelerin döviz girdisi sağlamak adına radikal muafiyet adımları attığına dikkat çekiyor. Sri Lanka'nın hamlesi, Asya pazarında Türk turistleri çekme yarışının derinleştiğini gösteriyor.
Dışişleri bakanlıkları düzeyinde yürütülen diplomatik temaslar, önümüzdeki dönemde Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki yeni ülkelerden de benzer muafiyet haberlerinin gelebileceğine işaret ediyor. Sri Lanka'nın başlattığı bu harçsız dönem sonrası, havayolu şirketlerinin bölgeye yönelik sefer ve frekans artışına gitmesi bekleniyor.