İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ve ABD’nin saldırılarında öldürüldü. İran medyası Hamaney’in dün sabah çalışma ofisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Tahran yönetimi, Hamaney için 40 gün ulusal yas ve 7 gün resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca İran halkı başta başkent Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde Hamaney’in yasını tutmak için sokaklara çıktı.

PEZEŞKİYAN’DAN NET MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney’in öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada ‘intikamın meşru hakları’ olduğunu kaydetti. Pezeşkiyan açıklamasında “İran İslam Cumhuriyeti, bu tarihi suçu işleyenlerden ve emri verenlerden adalet aramayı ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir ve bu büyük sorumluluk ve yükümlülüğü yerine getirmek için tüm gücünü seferber edecektir" ifadelerini kullandı.

AKIBETİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

Bu açıklama, Pezeşkiyan’ın akıbetinin merak konusu olması sonrası ilk açıklaması oldu. Hamaney’in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan’ın da hayatını kaybetmiş olması ya da yaralanma ihtimali konuşuluyordu. Ancak İran medyası, Pezeşkiyan’ın ‘güvende’ olduğunun altını çizdi.

İRAN YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

Öte yandan İran ordusu Hamaney’in öldürülmesi sonrası yeni saldırı dalgası başlattı. Devrim Muhafızları, oldukça sert bir şekilde saldıracaklarını duyurdu. İran’ın, Doha, Erbil ve Tel Aviv gibi kentlerde saldırılar geçekleştirdiği öğrenildi.