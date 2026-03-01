Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran’a saldırması küresel finans sisteminde şok etkisi yarattı.
'Gram altın daha da yükselecek' Uzman isim beklenen seviyeyi açıkladı
İran'a yönelik saldırının ardından Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin liraya dayandı. Uzmanlar yükselişin devam edeceğini söylerken gramın çok yakında 9 bin liraya dayanacağı tahmin ediliyor.Derleyen: Baran Yalçın
GRAM ALTIN 8 BİN LİRAYA ÇIKTI
Hafta sonu olması nedeniyle küresel borsalar kapalı olsa da, Türkiye’deki serbest piyasanın kalbi Kapalıçarşı’da işlemler durmadı. Haftaya 7.187 TL seviyesinden başlayan gram altın, cuma günü kapanışını 7.435 TL’den gerçekleştirmişti.
Fakat savaş haberlerinden sonra bugün öğle saatlerine kadar devam eden işlemlerde gram altın yüzde 5,5’e yakın bir sıçrama yaparak 7.950 TL sınırına çıktı.
Gram gümüşteki hareketlilik ise altını da geride bıraktı. Gümüşün gram fiyatı yüzde 8,5’lik bir yükselişle 150 TL seviyesini gördü. Ons altın fiyatı ise haftayı 5.263 dolar, ons gümüş ise 92 dolar seviyesinden tamamlamıştı.
GRAM ALYIN 9000 TL SEVİYELERİ…
Hürriyet'ten Eren Sakarya'ya açıklamalarda bulunan Yatırımım Trader Üst Yöneticisi (CEO) Candaş Atalay, iç piyasadaki bu sert çıkışı "ilk tepki" olarak yorumladı. Pazartesi günü Asya piyasalarının açılışıyla uluslararası fiyatlamanın netleşeceğini ifade eden Atalay, "Pazartesi Asya açılışı kritik olacak. Özellikle altının ons fiyatında 5.800 dolar, gram altında ise 9.000 TL seviyeleri bu hafta takip edilmesi gereken önemli seviyelerdir” sözlerini sarf etti.
"ALTIN ŞU AN TARİHİN EN PAHALI DÖNEMİNDE"
İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise Altın için durumun pozitif olduğunu ifade ederek, “1970-2026 döneminde altının ABD (Amerika Birleşik Devletleri) enflasyonundan arındırılmış değerini gösteren XAU/USCPI (Altın/ABD Tüketici Fiyat Endeksi) rasyosu ortalaması 4,5; son 20 yılın ortalaması ise 7 iken şimdi bu gösterge 16 seviyesinde.
2025 öncesinde gördüğü en yüksek seviye ise 1980 yılında 11,4 olmuştu. Altın özelinde tahmin üretilmesi güç olan ve her iki yönde kalıcı fiyat değişikliğinin mümkün olduğu sıra dışı bir parkurdan geçiyoruz” ifadelerini kullandı.