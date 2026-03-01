ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İran’ın resmi IRNA haber ajansı, dün gerçekleşen saldırılarda Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Aziz Nasirzade'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Dün başlayan saldırılarda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü resmen duyurulmuştu. Tahran yönetimi Hamaney’in hayatını kaybetmesi sonrası 40 günlük yas ve 7 gün resmi tatil ilan etmişti.

Saldırılardan ayrıca Hamaney'in, güvenlik danışmanı Ali Şamhani'nin ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur da öldürülmüştü.