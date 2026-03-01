88 yıllık Alman devi Rolly Toys iflas başvurusunda bulundu: Franz Schneider için yolun sonu mu?

Schneider, iflas etmesinin diğer sebeplerini Çinli oyuncak üreticilerinin düşük maliyetli elektrikli araçlarla pazara girmesi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde tedarikinde yaşanan pahalılık. ABD’nin gümrük politikaları ve azalan ihracat oranları. İnternet üzerinden yapılan satışların ve artan rekabetin fiyat artışına olanak bırakmaması olarak sıraladı.