1938 yılından itibaren Almanya'da Bavyera eyaletine bağlı Neustadt bei Coburg
kentinde faaliyet gösteren ünlü oyuncak markası Franz Schneider GmbH & Co. KG iflas başvurusunda bulundu.
88 yıllık Alman devi Rolly Toys iflas başvurusunda bulundu: Franz Schneider için yolun sonu mu?
Almanya'nın 88 yıllık oyuncak devi Franz Schneider GmbH & Co. KG iflas etti. Binlerce çocuk bu haberle üzülecek. Rolly Toys markasının arkasındaki Franz Schneider için yolun sonu mu?Dilek Taşdemir
1938 yılından itibaren Almanya'da Bavyera eyaletine bağlı Neustadt bei Coburg
Dev oyunca markası Franz Schneider GmbH & Co. KG, Coburg Yerel Mahkemesi’ne yaptığı iflas başvurusunda mali darboğaza girdiğini belirtti.
"Rolly Toys" markasıyla pedallı traktörler ve çocuk araçlarıyla tanınan şirket, sürecin yönetim denetiminde yürütüleceğini ve temel amacın finansal yapıyı yeniden yapılandırmak olduğunu duyurdu.
Oyuncak şirketinin üçüncü kuşak yöneticisi Frank Schneider, iflasa giden süreçte müşterinin kaybına işaret etti Schneider, bu durumun ciroda ciddi bir açık yarattığını ifade ederek, diğer etkenleri anlattı.
Schneider, iflas etmesinin diğer sebeplerini Çinli oyuncak üreticilerinin düşük maliyetli elektrikli araçlarla pazara girmesi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde tedarikinde yaşanan pahalılık. ABD’nin gümrük politikaları ve azalan ihracat oranları. İnternet üzerinden yapılan satışların ve artan rekabetin fiyat artışına olanak bırakmaması olarak sıraladı.
36 bin metrekarelik oyuncak üreten tesisinde yılda 250 binin üzerinde çocukların sevdiği araçlar üreten dev şirkette şu an 120 çalışan var.
Oyuncak firması Franz Schneider GmbH & Co. KG metal parçalarını Kuzey İtalya’dan alan firmanın, iflas sürecini nasıl sürdüreceği, firmadaki çalışanların geleceği, mahkeme denetiminde yapılacak mali planlamanın ardından belli olacak. Dev firmanın iflası piyasalara da yansıdı.