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Kaynak: AA

Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Caddelere kurulan hoparlörlerden ağıtlar yükselirken, İran'ın farklı bölgelerine özgü yerel müzikler de çalındı.

Başkentte yaşayanların yanı sıra ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi de törene katıldı. Şehir dışından gelen bazı vatandaşların parklarda çadır kurarak geceyi geçirdiği görüldü.

Veda töreninde sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken, katılımcıların büyük bölümünün matemin simgesi olarak siyah kıyafetler giydiği, bazılarının ise yöresel kıyafetlerle alana geldiği dikkat çekti. Aşırı sıcak hava nedeniyle tören güzergahında vatandaşlara su, çeşitli içecekler ve kahvaltılık ikram edildi.

Yoğun katılım nedeniyle tören alanına çıkan birçok cadde trafiğe kapatıldı. Ulaşımda yaşanan yoğunluğu azaltmak için bazı noktalarda ring seferleri düzenlenirken, yürümekte zorlanan vatandaşlar araçlarla tören alanına taşındı. Başkentin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan ise Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki kalabalıklar canlı olarak yayımlandı.

AHMEDİNEJAD, AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi. İran basınında paylaşılan görüntülerde, daha önce ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen Ahmedinejad'ın, Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze yürüyüşüne katıldığı görüldü.

Aylar sonra ilk kez görüntü veren Ahmedinejad, korumaları ile birlikte halkın arasında yürüyüşe katıldı.

TÖRENİN GÜN BOYU SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel bir tır üzerinde halkın arasında dolaştırıldı. Gün boyu sürmesi beklenen törenin ardından naaşın önce Kum'a götürüleceği, daha sonra Irak'taki Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler düzenleneceği belirtildi. Son veda töreninin ise 9 Temmuz Perşembe günü Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde gerçekleştirileceği, defin işleminin de burada yapılacağı ifade edildi.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hamaney için düzenlenen törende, İran İslam Devrimi’nin ilk lideri olan ve 3 Haziran 1989 tarihinde hayatını kaybeden Ruhullah Humeyni’nin cenaze töreninde yaşananların tekrarlanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Humeyni’nin kefeninden bir parça koparabilmek için adete birbirleri ile yarışmış ve kefenin bir bölümü parçalanarak Humeyni’nin naaşı görünür hale gelmişti. Cenaze törenini takip eden bir helikopter tabutun bulunduğu alana iniş yaparak cenazeyi almak zorunda kalmış ve cenaze ancak ertesi gün defnedilebilmişti.