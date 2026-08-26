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Kaynak: Haber Merkezi

Halkbank'ın uluslararası piyasalara dönüşünün önünü açan ve operasyonlarını uzun süredir baskılayan ABD’deki ceza davası bu yılın ortalarında hukuki olarak netleşti.

11 MART: Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında davanın çözümü için "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" imzalandı.

11 HAZİRAN: Banka, gerekli uyum raporunu ABD makamlarına teslim ederek davanın düşürülmesi için ortak başvuruda bulundu.

17 HAZİRAN: ABD Federal Yargıcı Richard Berman, savcılığın davanın düşürülmesi yönündeki talebini onaylayarak 9 yıllık süreci kesin ve nihai olarak sonlandırdı.

KAP BİLDİRİMİ: 1,1 MİLYAR DOLARLIK YENİ DIŞ KAYNAK

Halkbank, ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dev finansman rakamlarını açıkladı.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

Davanın sonlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar ABD Doları tutarında ilave kaynak sağlandı. Dava süreci tamamlanmadan önce de Sermaye Benzeri Tahvil (AT1) ve Bilateral Kredi Anlaşmaları dahil proaktif adımlarla 3,9 milyar ABD Doları dış kaynak temin edildi. Dava sürecinin tamamlanmasıyla birlikte işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında hızlı bir artış gözlendi.

5 MİLYAR DOLARLIK GMTN PROGRAMI VE BORSA TEPKİSİ

Gelecek dönem finansman stratejilerine ilişkin de bilgi veren Halkbank, Yönetim Kurulu onayı çerçevesinde 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 5 milyar ABD Doları karşılığı büyüklüğünde GMTN (Global Medium Term Notes) programının kurulduğunu bildirdi. Yurt dışı yatırımcı turunda sabit getirili kıymet (tahvil/eurobond) yatırımcılarının ilgisinin güçlü olduğu kaydedildi.

Borsada Prim Yaptı KAP açıklamasının ve ABD kararının ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da adeta uçtu. Bankanın hisseleri yeni güne yüzde 9,98'lik sıçrama ile başladı.