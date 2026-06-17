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Kaynak: Haber Merkezi

Halkbank, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ve yakından takip edilen ceza davasının kesin olarak kapandığını duyurdu. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin aldığı kararla davanın düşürülmesi, bankanın üzerindeki uzun süreli hukuki belirsizliği tamamen ortadan kaldırmış oldu.

KAP'A YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Halkbank yönetimi, alınan bu kritik yargı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştığı bir bildiriyle yatırımcılarına ve kamuoyuna duyurdu.

17 Haziran 2026 Çarşamba (Bugün) itibarıyla mahkeme süreci neticelendi. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada, banka hakkındaki ceza davasının düşürülmesi resmen onaylandı. Yıllara yayılan yorucu hukuki süreç, banka lehine kesin ve nihai olarak kapatıldı.

"88 YILLIK GÜVENLE KESİNTİSİZ HİZMET"

Kararın yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunan banka, geleceğe yönelik faaliyet politikalarının da altını çizdi. Açıklamanın devamında bankanın vizyonuna dair şu ilkeler vurgulandı:

“Faaliyetler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere harfiyen uygun bir şekilde yürütülecek. Türkiye ekonomisine 88 yıldır hizmet veren kurum; güçlü, güvenilir ve kesintisiz hizmet anlayışından taviz vermeyecek. Hem Türk bankacılık sektörünün gelişimine hem de ülke ekonomisinin büyüme ivmesine sağlanan destek artarak devam edecek.”

NE OLMUŞTU?

ABD'de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019'da İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynaması iddialarıyla Halkbank hakkında bir iddianame hazırlamıştı. Savcılar, Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturma suçlamasını yöneltiyordu. Bankanın sınırlandırılmış fonlarla gizlice 20 milyar dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Halkbank ise suçlamaları reddediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte ABD'nin Halkbank'ı yargılama kararını "çirkin ve kanunsuz" olarak yorumlamıştı.

Halkbank için hazırlanan iddianamedeki suçlamalar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın 2016'da tutuklanmasıyla duyulan bir soruşturmayla bağlantılıydı. İran'a yaptırımları baypas etmekle suçlanan Zarrab, suçlamaları kabul etmiş ve 2017'de ABD'de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde ifade vermişti.

Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynaması gerekçe gösterilerek yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüş, dönmesinin ardından Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı. Atilla, bu görevinden Mart 2021'de istifa etmişti.