Erdoğan-Trump ilişkilerinin iyileşmesi, ABD Kongresi'nde, Türkiye'de iktidara yakın medya tarafından karşılandığı gibi bir coşkuyla karşılanmadı. Özellikle Trump'ın Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ve Türkiye'nin F-35'lere sahip olacağını söylemesi, Halkbank davasının düşürülmesi gibi konularda Kongre üyeleri Trump'a ciddi sorular yöneltti. Trump-Erdoğan ilişkilerinden kaynaklanan yolsuzluk imasında bulundu.

Trump'ın oğlunun 2025 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de görüşmesinin Trump-Erdoğan ikili ilişkileriyle alakalı olup olmadığının sorulduğu mektupta, "Kongre CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu düşünmüyor. Bu kararı almanızda ikili ticari ilişkileriniz mi etkili oldu?" diye sorulurken; Halkbank davasının düşmesi hatırlatıldı. Trump'a yolsuzluk iması yöneltildi.

Kongre üyelerinin Trump'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"ERDOĞAN RUS SİLAHLARININ ALIMI KONUSUNDA GERİ ADIM ATMADI"

Size, Yönetiminizin Türkiye'ye yönelik olarak ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan mevcut yaptırımları kaldıracağınız açıklamasına güçlü itirazımızı ifade etmek için yazıyoruz.

Bu konuda yetkinize ilişkin hukuki sınırlamaların yanı sıra, böyle bir adımı hangi gerekçeyle atmayı düşündüğünüzü anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yaptırımların 2020 yılında uygulanmaya başlanmasından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümeti, yaptırımların temel gerekçesi olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin satın alınması konusunda hiçbir geri adım atmamıştır.

"YÖNETİMİNİZİN TÜRK HÜKÜMETİYLE KİŞİSEL İLİŞKİLERİNE DAİR SORU İŞARETİ"

Buna ek olarak Erdoğan, demokratik müttefiklerimizi provoke etmeyi, bölgesel istikrarı zayıflatmayı ve ABD'nin hasımlarını ile onların vekil unsurlarını, aralarında Yabancı Terör Örgütleri (FTO) de bulunan yapıları desteklemeyi sürdürmüştür. Bu durumu haklı gösterecek makul bir açıklama bulunmadığı sürece, Türkiye'nin kayda değer tavizler vermeden yeniden F-35 programına alınmasının planlanması, Yönetiminizin Türk hükümetiyle olan kişisel ilişkilerine dair ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

"ERDOĞAN ABD YASALARINI İHLAL ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iyi bir müttefik olduğunu" söylemenize rağmen, gerçek bundan çok uzaktır. Erdoğan ve yönetimi yalnızca birçok ABD müttefikinin toprak bütünlüğünü tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda ABD yasalarını ihlal ettiğini düşündüğümüz şekilde F-16 savaş uçaklarını işgal altındaki Kıbrıs'ta konuşlandırmıştır.

HALKBANK DAVASI HATIRLATILDI

Erdoğan, İran ve Rusya başta olmak üzere hasımlarımızla kurduğu yakın ilişkiyi hiçbir zaman gizlememiştir. Bu ülkelere yönelik yaptırımlara rağmen Türkiye, hem İran hem de Rusya ile önemli ekonomik ve enerji ilişkilerini sürdürmektedir.

Yönetiminiz de bunun farkındadır. Nitekim kısa süre önce, Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Halkbank hakkında, İran'ın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla yürütülen davanın düşürülmesi buna örnektir.

TRUMP VE ÇEVRESİNE YOLSUZLUK İMASI

Amerikan çıkarlarına yönelik açık bir faydanın bulunmaması, bizi sizin ve çevrenizdeki bazı kişilerin bu anlaşmadan kişisel çıkar sağlıyor olabileceği sonucuna götürmektedir.

Çevrenizdeki kişilerin tutumu da bu endişeleri artırmaktadır. Eylül 2025'te, Yönetiminizde resmî bir görevi bulunmayan oğlunuz Donald Trump Jr.'ın İstanbul'a giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve bölgesel konularda "gizli görüşmeler" yaptığı yönünde haberler yayımlanmıştır.

Bu görüşmenin ne doğrulanması ne de ayrıntılarının açıklanması, resmî devlet kanallarının dışında özel anlaşmalar yapıldığı yönündeki kaygıları güçlendirmektedir.

TOM BARRACK DA HEDEFTE

Bunun yanında Türkiye Büyükelçisi olarak atadığınız Tom Barrack'ın da geçmişte kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği bilinmektedir. Barrack daha önce yabancı bir hükümet adına kayıt dışı lobi faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla suçlanmıştır.

Bu nedenlerle sizden, Büyükelçi Barrack'tan, oğlunuz Donald Trump Jr.'dan ve konuya dahil olan diğer kişilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetiyle yürüttüğünüz resmî veya kişisel ilişkilere dair tüm kayıt ve yazışmaları muhafaza ederek paylaşmanızı talep ediyoruz.

Ayrıca Yönetiminizin 24 Temmuz 2026 tarihine kadar aşağıdaki soruları yanıtlamasını istiyoruz:

Donald Trump Jr.'ın 2025 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı bildirilen görüşmenin amacı ve içeriği neydi?

Erdoğan veya diğer Türk yetkililer ile Donald Trump Jr. ya da Trump ailesinin diğer üyeleri arasında son yıllarda başka görüşmeler gerçekleşti mi?

Trump ve Barrack ailelerinin Türkiye'deki mevcut ticari çıkarları nelerdir?

Bunların Türk kamu kuruluşları veya yurt dışındaki Türk devlet şirketleriyle bağlantısı var mıdır?

Türkiye, S-400 sisteminden vazgeçmeden ve ABD yasalarını ihlal edecek şekilde yeniden F-35 programına dahil edilecek midir?

Türkiye ile ilgili "hiçbir endişeniz olmadığını" söylediniz. Eğer Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesini planlıyorsanız, S-400 sistemleri kullanılmaya devam ederken bu teknolojinin tehlikeye girmeyeceğini nasıl garanti edeceksiniz?

Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması ve yeniden F-35 programına katılması ihtimali ile bunun ABD ulusal güvenliğine etkileri konusunda Kongre üyeleriyle herhangi bir görüşme yaptınız mı?

Yönetiminiz, Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteği nasıl gerekçelendirmektedir?

Siz veya Beyaz Saray'dan herhangi biri, Erdoğan'a yakın Halkbank hakkındaki yaptırım ihlali davasının düşürülmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile herhangi bir temas kurdu mu?

Kurulduysa, bu temasların niteliği ve içeriği neydi?

Önerilen bu düzenlemeyi inceleme sürecine başlarken vereceğiniz yanıtları bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda Kongre, Amerikan halkının çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak amacıyla anayasal denetim yetkisini kullanmaya devam edecek ve bu konuyu ayrıntılı biçimde inceleyecektir.