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İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Halil Falyalı cinayeti davasında sanık Mehmet Faysal Söylemez, savunması sırasında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Söylemez, Süleyman Soylu’nun Hüsnü Falyalı'dan milyonlarca dolar aldığını ve bu parayı eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın kurye olarak taşıdığını öne sürmüştü. Ayrıca, kendisinin tutuklanmasından yargı içindeki belirli bir grubu sorumlu tutarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmıştı.

Gerçek Gündem'den Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ileri sürdüğü "rüşvet" iddiaları yargıya taşındı. Açılan yeni davada mahkeme heyeti, mağdur sıfatıyla dosyada yer alan Süleyman Soylu ve bazı yargı mensuplarının dinlenmesine karar vererek tebligat sürecini başlattı. Avşar'ın haberi şu şekilde;





‘KAMU GÖREVLİLERİNE HAKARET’



Mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede yargılamayı yapan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İbrahim Bozkurt ve Cumhuriyet Savcısı Serdal Sarıdağ “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

Mehmet Faysal Söylemez hakkında “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret”, dört ayrı “kamu görevlisine alenen hakaret” ve beş kez “iftira” suçlaması yöneltildi. Mustafa Söylemez’in ise mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine hakaret” ve “iftira” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

‘MÜŞTEKİLER DİNLENSİN!’



İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada dikkat çeken gelişmeler olduğu ortaya çıktı. Söylemez Kardeşlerin avukatları duruşmada başta Süleyman Soylu olmak üzere diğer müştekilerin de dinlenmesini, müştekiler dinlendikten sonra yeniden beyanda bulunacaklarını söyledi.



NE OLMUŞTU?



Halil Falyalı, 8 Şubat 2022 günü saat 19.00'da Girne'ye bağlı Çatalköy'de, 20 Temmuz Caddesi üzerinde arabasında seyir hâlindeyken Falyalı silahlı saldırıya uğradı. Otomatik silahlarla yapılan saldırıda Falyalı vücudunun çok sayıda yerinden isabet aldı ve Lefkoşa'da kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde öldü.











Kaynak: Gerçek Gündem / Seyhan Avşar