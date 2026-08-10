Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi?

Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi?

MasterChef Türkiye 2026’da zorlu ana kadro ve yedek seçmeleri tamamlandı! 9 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan son bölümde yedeklere giren son isimler netleşirken, TV8 ekranlarında şampiyonluk mücadelesi verecek 20 kişilik asil kadro ve yedek yarışmacılar belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026 sezonunda heyecan dolu ana kadro seçmelerinde sona gelindi

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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 2

Günlerdir süren zorlu mutfak maratonunun ardından şeflerin kararıyla 20. ve son önlüğün sahibi Koray oldu. Böylece dev sezonda tezgah başına geçerek şampiyonluk mücadelesi verecek olan 20 kişilik asil kadro kesinleşti.

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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 3

SON BİLETLER KESİLDİ: YEDEK KADRODA MÜCADELE SONA ERDİ

Ana kadro seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler yedek kadroya girmek için ter döken yarışmacılara çevrildi.

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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 4

9 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümde, dördüncü ve son grupta yer alan adaylar tezgah başına geçerek tüm kozlarını paylaştı.

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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 5

Şeflerin kritik tadım ve değerlendirmelerinin ardından haftanın son yedek yarışmacıları belirlendi.

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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 6

Mutfakta gösterdikleri performansla yedek kadroya adını yazdıran son isimler Recep, Asuman ve Olabiyi oldu. Sınavı geçemeyen adaylar ise MasterChef hayallerine veda etti.

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Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 7

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyyüp Can

Demirhan

Nurten

7 12
Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 8

Şadi

Burçin Oğuz

Tolga Çakuş

Muhammed

Ayşe

Kübra

8 12
Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 9

Gül

Simge

Bahar

Şükran

Armağan

Koray

9 12
Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 10

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 YEDEK KADRO LİSTESİ

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

10 12
Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 11

Faruk

Nesibe

Esra

Betül

Buse

11 12
Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? - Resim: 12

Tolgahan

Sultan

Recep

Asuman

Olabiyi

12 12
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