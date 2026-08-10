TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026 sezonunda heyecan dolu ana kadro seçmelerinde sona gelindi
Masterchef'te yedekler kim oldu? MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi?
MasterChef Türkiye 2026’da zorlu ana kadro ve yedek seçmeleri tamamlandı! 9 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan son bölümde yedeklere giren son isimler netleşirken, TV8 ekranlarında şampiyonluk mücadelesi verecek 20 kişilik asil kadro ve yedek yarışmacılar belli oldu.Kaynak: Diğer
Günlerdir süren zorlu mutfak maratonunun ardından şeflerin kararıyla 20. ve son önlüğün sahibi Koray oldu. Böylece dev sezonda tezgah başına geçerek şampiyonluk mücadelesi verecek olan 20 kişilik asil kadro kesinleşti.
SON BİLETLER KESİLDİ: YEDEK KADRODA MÜCADELE SONA ERDİ
Ana kadro seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler yedek kadroya girmek için ter döken yarışmacılara çevrildi.
9 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümde, dördüncü ve son grupta yer alan adaylar tezgah başına geçerek tüm kozlarını paylaştı.
Şeflerin kritik tadım ve değerlendirmelerinin ardından haftanın son yedek yarışmacıları belirlendi.
Mutfakta gösterdikleri performansla yedek kadroya adını yazdıran son isimler Recep, Asuman ve Olabiyi oldu. Sınavı geçemeyen adaylar ise MasterChef hayallerine veda etti.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyyüp Can
Demirhan
Nurten
Şadi
Burçin Oğuz
Tolga Çakuş
Muhammed
Ayşe
Kübra
Gül
Simge
Bahar
Şükran
Armağan
Koray
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 YEDEK KADRO LİSTESİ
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
Faruk
Nesibe
Esra
Betül
Buse
Tolgahan
Sultan
Recep
Asuman
Olabiyi