"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan çözüm süreci yasası Adalet Komisyonu'ndan geçmesinin ardından bugün Genel Kurul'a geldi. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.

FETİ YILDIZ: TARİHİ BİR GÜN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çerçeve yasa görüşmeleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yldız, "Tarihi bir gün" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, şunları kaydetti:

Bugün tarihî bir gün. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi çağrının üzerinden 655 gün geçti. Bu süre zarfında çok şükür bir mehmetçiğimizin dahi burnu kanamamış, yuvalara yeni ateşler düşmemiştir. ''HİÇBİR MADDİ DEĞERLE ÖLÇÜLEMEZ'' Bu hakikat dünyadaki hiçbir maddi değerle ölçülemez. Terörsüz Türkiye Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradeyle bir devlet politikası haline gelmiş, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş değerli katkılar sunmuş,çok büyük emek harcamıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun tüm üyeleri fedakarca çalışmıştır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında eleştirileriyle katkı sunan tüm Milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. TBMM de nitelikli bir çoğunlukla kabul edileceğini beklediğimiz Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

Meclis'te başlayan görüşmede grup başkanvekilleri konuşmalarını yaptı. Partilerin kanun teklifine dair önerileri konuşulduktan sonra oturuma saat 12.40'a kadar ara verildi. Ara sonrası ikinci oturum başladı.

DERVİŞOĞLU: ''TBMM Mİ HAZIRLAMIŞTIR Kİ ONUN ONAYINA SUNULSUN''

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu partisi adına söz aldı.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından bazı kısımlar şöyle:

"Bugün bu kürsüden bir kez daha ifade ediyorum. Bu iktidar, elinde tuttuğu yetkiyi bir yapım ruhsatı gibi değil, devleti içten içe çürüten bir tadilat ruhsatı gibi kullanmaktadır.

Bu süreç boyunca ne yapıldığını millet aslında çok iyi gördü. Biz de ilk günden beri, haftalar süren komisyonculuk oyununun, süslü kelimelerin, büyük lafların ve kirli propagandaların arkasındaki iç ve dış emellerin ne olduğunu, ne yaşandığını Türk milletine her vesileyle anlattık. Nihayetinde bu kanun teklifi, İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk milletinden gizlendi, hatta imzalayanlar dahi içerikten habersizdi.

Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis, sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Türk milletinin hüküm mührü, onun bilgisi ve rızası dışında cebren kullanılmıştır.

Bu kanun hükmü İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk Milletinden gizlendi. Bu kanun teklifini TBMM mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulsun.

Diyarbakırlıya, Vanlıya, Batmanlıya, Hakkariliye iş mi veriyor bu yasa? Şırnaklıya, Bingöllüye, Bitlisliye, Siirtliye ekmek mi kazandırıyor? Urfalının, Mardinlinin, Muşlunun tarlasındaki bereketi mi arttırıyor?"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan gençlere yeni umutlar mı yeşertiyor? Neyin açılımı bu, hiç kendinize sordunuz mu?

Amaç, Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır.

''İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR''

Madde koyarak kendinizi koruyamazsınız. İhanetin zaman aşımı yoktur. Yargılanacaksınız."

MURAT EMİR: ''ORTAK AKLIN ÇALIŞTIRILMAYIŞI BÜYÜK EKSİKLİK''

Teklife yönelik partilerin grup başkanvekilleri söz aldı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir söz alarak şu ifadeleri kullandı:

''Önemli çalışmalar yaptık sonunda bir rapor oluşturduk. Sonuçta terörün bitirilmesine yönelik hiçbir adım atılmadı. Bugün atılan ilk adımı görüyoruz. Komisyon sürecine başladığımızda ülkemizdeki herkes, 86 milyon elbette ''barış gelsin, kardeşlik olsun' dedik. Hep birlikte diyoruz. Komisyon olarak 'Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalıdır' dedik hala uyulmadı. 'Halk iradesine saygı gösterelim kayyumlar olmamalıdır' dedik hala bir adım atılmadı. Biz silahların susması adına terörün kalıcı olarak bitmesi adına her adımı benimsiyoruz, ciddiye alıyoruz, önemsiyoruz. Üzülerek söylemeliyim ki bu teklifin geliş biçimi, ortak aklın çalıştırılmayışı büyük eksiklik olmuştur. Ama tutumumuz ve tavrımızı Sayın Genel Başkanımız açıklayacaktır.''

TURHAN ÇÖMEZ: ''TERÖR BARONLARIYLA BİR ARAYA GELMİŞSİNİZ''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

''Buradan sesleniyorum: Ülke içinde eylem yapamayan, sınırlara yaklaşamayan PKK'nın elebaşlarıyla Kandil'deki terör baronlarıyla, onların İmralı'daki uzantılarıyla ve cani başıyla sizi hangi şeydir ki pazarlık masasına oturtturmuştur ve neden onlar ile bu noktaya gelmişsinizdir? Koskoca İçişleri Bakanınız '86 tane terörist kalmış, neyi bırakacaklar?' demiş. Ve ardından siz teröristlerle, Kandil'deki terör baronlarıyla bir araya gelmişsiniz ve bu ülkenin istikbali için pazarlık yapar hâle gelmişsiniz.''

Diğer yandan İYİ Parti'nin yasa teklifine ilişkin öneri vereceği bildirildi.

GÜLÜSTAN KOÇYİĞİT: ''DEMOKRATİK CUMHURİYETİ BİRLİKTE KURALIM''

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, partisi adına yaptığı konuşmada 'Biz Türkiye'nin birlikte geleceğini kurabileceğine inanıyoruz. Gelin eşit yurttaşlığı ve demokratik cumhuriyeti birlikte kuralım'' dedi.

YENİ PARTİ'DEN KARAR

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre YENİ Parti, Özgür Özel'in başkanlığında yaptığı kapalı grup toplantısında 'çerçeve yasa' teklifine ilişkin tutumunu kararlaştırdı.

Buna göre Özel, milletvekillerini oylamada serbest bırakma kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN VEKİLLERE: ''BANA GÜVENİN''

Özgür Özel'in toplantıda vekillere “Konuşmamı dinleyin, kimse üzülmeyecek, bana güvenin” dediği öğrenildi.

MECLİS UZATMA KARARI ALMIŞTI

TBMM, 1 Ekim 2025’de başladığı ve 1 Temmuz’dan itibaren ise uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna geldi. Genel kurulun 16 Haziran’daki birleşiminde TBMM’nin çalışmalarına devam etmesine karar verilmişti.

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