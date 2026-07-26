Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edirne'de gençlerin bir araya gelerek dostluk maçları olarak kurduğu "Edirne CL" adı verilen turnuva çerçevesinde oynanan müsabakada iki takım karşı karşıya geldi. Maçın devam ettiği sırada bir futbolcu, müsabakanın hakemine kararlarından dolayı şiddetli itirazda bulundu.

Oyuncunun hakeme yönelik fiziki müdahalesi sonrası saha içerisinde tansiyon yükseldi. Saha kenarında bulunan yedek oyuncular ve taraftarların da sahaya girmesiyle tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Hakemi korumak ve tarafları ayırmak isteyen diğer futbolcular ile saha görevlileri yoğun çaba sarf etti. Hakemin şikayetçi olacağı öğrenilen olay anı, tesisin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.