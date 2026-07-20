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Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, yeni sezonun çekim takvimi netleşirken yayın tarihi de büyük ölçüde belli oldu. Dizinin ikinci sezon ilk bölümünün, eylül ayının ortasında, 17 ya da 24 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluşması öngörülüyor.

Yeni sezonda hikâyeye üç yeni karakterin katılması beklenirken, senaryoda son dakika bir değişiklik yapılmaması halinde bu isimlerden birinin, Emre Bulut'un hayat verdiği "Yıldırım" karakterinin amcası olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan Aybüke Pusat'ın projeden ayrılmasının ardından kadın oyuncu kadrosuna yeni bir ismin eklenip eklenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.