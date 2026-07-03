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Kaynak: Haber Merkezi

Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ahbap Derneği Genel Başkanı olan Levent, yaşadığı sağlık sorunlarına da değinerek, denetim sürecinin tamamlanmasının ardından görevini bırakacağını açıkladı.

"AHBAP GENEL BAŞKANLIĞI’NI BIRAKACAĞIM"

Levent, şu ifadeleri kullandı:

Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim.

Ahbap’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım.