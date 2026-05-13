İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında dün düğmeye basıldı. Takibe alınan şüpheli bir araç, Yüksekova ilçe merkezinde durdurularak detaylı aramadan geçirildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda narkotik ekipleri, araç içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 27 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. 21,8 kilogram metamfetamin, 5,2 kilogram eroin ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyonun ardından araçta bulunan 1 şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin sorgusunun devam ettiğini ve olayla ilgili geniş çaplı adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.