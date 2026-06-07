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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde camiada hareketli saatler yaşanıyor.

HAKAN SAFİ VE ALİ KOÇ BİR ARAYA GELDİ

Seçime kısa bir süre kala Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Başkan adayı Hakan Safi ile eski başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Genel kurul öncesi birlik ve beraberlik mesajları açısından önem taşıyan görüşmede, ikilinin neşeli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü. O anlar kısa sürede kayda alınarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.