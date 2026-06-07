Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi

FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi

FIFA, transfer yasaklarına bir yenisini daha ekledi; Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi. Kulüp resmi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

Baran Yalçın Baran Yalçın
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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 1

Son dönemlerde sık sık karşılaştığımız transfer yasaklarına bir yenisi daha eklendi.

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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 2

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesinde kötü bir haberle karşılaştı. Yeşil-siyahlı kulübe, FIFA tarafından geçici transfer yasağı getirildi.

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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 3

KOCAELİSPOR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yeşil-siyahlı kulübe uygulanan transfer tedbirine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 4

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “FIFA Clearing House sistemi ilgili maddelerinin ihlali sebebiyle kulübümüze geçici transfer tedbiri uygulamıştır. İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi ve kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran 2026 tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız”

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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 5

YASAK NEDENİ BELLİ OLDU

Kocaelispor'a uygulanan transfer tedbirinin, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklandığı belirtildi. FIFA, ilgili maddelerin ihlali nedeniyle kulübe geçici transfer yasağı uyguladı.

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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 6

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen Recep Durul ve yönetimi, transfer yasağının ardından sürece müdahale etti. Kulübün FIFA Clearing House sistemine tam entegrasyonunun sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

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FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi - Resim: 7

YASAĞIN KISA SÜREDE KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Kocaelispor yönetiminin gerekli işlemleri tamamlamasının ardından transfer yasağının en geç 12 Haziran'a kadar kaldırılması bekleniyor.

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