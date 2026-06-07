Son dönemlerde sık sık karşılaştığımız transfer yasaklarına bir yenisi daha eklendi.
FIFA, Süper Lig ekibine transfer yasağı getirdi... Kulüpten açıklama geldi
FIFA, transfer yasaklarına bir yenisini daha ekledi; Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi. Kulüp resmi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...Baran Yalçın
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesinde kötü bir haberle karşılaştı. Yeşil-siyahlı kulübe, FIFA tarafından geçici transfer yasağı getirildi.
KOCAELİSPOR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yeşil-siyahlı kulübe uygulanan transfer tedbirine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “FIFA Clearing House sistemi ilgili maddelerinin ihlali sebebiyle kulübümüze geçici transfer tedbiri uygulamıştır. İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi ve kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran 2026 tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız”
YASAK NEDENİ BELLİ OLDU
Kocaelispor'a uygulanan transfer tedbirinin, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklandığı belirtildi. FIFA, ilgili maddelerin ihlali nedeniyle kulübe geçici transfer yasağı uyguladı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen Recep Durul ve yönetimi, transfer yasağının ardından sürece müdahale etti. Kulübün FIFA Clearing House sistemine tam entegrasyonunun sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
YASAĞIN KISA SÜREDE KALDIRILMASI BEKLENİYOR
Kocaelispor yönetiminin gerekli işlemleri tamamlamasının ardından transfer yasağının en geç 12 Haziran'a kadar kaldırılması bekleniyor.