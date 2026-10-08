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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de düzenlenen Gastronomi Festivali’nde hünerlerini sergileyen Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Öğrenciler, festival kapsamında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Başarılı öğrenciler ve akademisyenler, Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat tarafından tebrik edilerek teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

GASTRONOMİ ALANINDA GÜZELYURT MYO GURURU

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, gastronomi alanındaki yeteneklerini yarışma platformuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

Niğde Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde mücadele eden Güzelyurt MYO öğrencileri, ortaya koydukları performansla jüri tarafından dereceye layık görüldü.

Öğrencilerin başarısı sonucunda Güzelyurt MYO, festivalden 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ayrıldı. Toplam 4 madalyanın kazanılması, okulun gastronomi alanında yürüttüğü eğitim çalışmalarının önemli bir çıktısı olarak değerlendirildi.

4 MADALYA İLE DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Festivalde elde edilen sonuç, Güzelyurt MYO öğrencilerinin yalnızca teorik eğitimle değil, uygulamalı çalışmalarla da mesleki becerilerini geliştirdiğini ortaya koydu.

İki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan öğrenciler, farklı kategorilerde gösterdikleri performansla Güzelyurt’un adını gastronomi alanında duyurdu.

Elde edilen dereceler öğrenciler açısından önemli bir motivasyon kaynağı olurken, akademik kadronun rehberliğinde sürdürülen çalışmaların da karşılığını verdiğini gösterdi.

KAYMAKAM ARAT BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat, festivalde dereceye girerek madalya kazanan öğrenciler ile öğrencilerin başarısında katkısı bulunan akademisyenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Arat, başarılı öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederek kendilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

Gerçekleştirilen buluşmada öğrencilerin elde ettiği başarıdan duyulan memnuniyet dile getirilirken, gençlerin eğitim hayatlarında gösterdikleri gayretin ve mesleki alandaki başarılarının desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

AKADEMİSYENLERE DE TEŞEKKÜR

Öğrencilerin başarısında emeği bulunan akademik kadro da takdir edildi.

Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat tarafından Doç. Dr. Mehmet Can, Öğr. Gör. Ceyhun Yüksel ve Öğr. Gör. Büşra Şen Avcu da tebrik edilerek teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Akademisyenlerin öğrencilerin hazırlanma süreçlerindeki katkıları, elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olarak öne çıktı.

GENÇLERİN BAŞARISI GÜZELYURT’A GURUR YAŞATTI

Mesleki eğitim kurumlarında öğrencilerin uygulamalı alanlarda kendilerini göstermeleri, eğitim sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Gastronomi gibi uygulama ağırlıklı alanlarda ise öğrencilerin bilgi ve becerilerini yarışma ortamında ortaya koyabilmesi, mesleki gelişimleri açısından ayrı bir önem taşıyor.

Güzelyurt MYO öğrencilerinin Niğde Gastronomi Festivali’nde kazandığı 4 madalya da bu açıdan dikkat çekici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Elde edilen dereceler, öğrencilerin gastronomi alanındaki yeteneklerini geliştirdiklerini ve aldıkları eğitimi uygulamaya başarıyla yansıtabildiklerini ortaya koydu.

“BAŞARILARIN DEVAMI BEKLENİYOR”

Güzelyurt MYO’nun gastronomi alanındaki çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, öğrencilerin farklı yarışma ve organizasyonlarda elde edeceği yeni dereceler için önemli bir motivasyon kazandığı değerlendiriliyor.

2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlanan Niğde Gastronomi Festivali, Güzelyurt MYO öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği önemli organizasyonlardan biri olurken, kazanılan başarı hem öğrenciler hem de akademisyenler açısından gurur kaynağı oldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı da başarılı öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederek, gençlerin eğitim ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Güzelyurt MYO’nun başarısı, gençlerin mesleki eğitimde yalnızca diploma değil, aynı zamanda uygulama, yetenek ve başarı odaklı bir eğitim süreciyle yetişmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.