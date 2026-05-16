Eylül 2025'te Münih'teki otomobil fuarında iki modeli tanıtılan Togg’un kısa süre sonra Almanya'ya teslimatları yapılmıştı. DW’nin haberine göre; Togg'un sadece 113 araç sattığı Ocak-Nisan 2026 döneminde, diğer marka elektrikli otomobillerde trafiğe çıkan araç sayısı toplam 223 bin 867 adet olduğu belirtildi.

Togg’un iki modeli, Eylül 2025'te Münih'teki otomobil fuarında tanıtılarak, kısa süre sonra da Almanya'ya teslimatlara başlamıştı. DW’in aktardığına göre, Togg'un sadece 113 araç sattığı Ocak-Nisan 2026 döneminde, diğer marka elektrikli otomobillerde trafiğe çıkan araç sayısı toplam 223 bin 867 adet oldu.

BYD VE TESLA'NIN GERİSİNDE

Almanya'da da bir fabrikası bulunan ABD merkezli Tesla, bu yılın ilk dört ayında 15 bin 978 adet otomobil teslim ederken, Çinli BYD ise Ocak-Nisan tarihlerinde 13 bin 825 adet ile trafiğe çıkmıştı.

Almanya'da BYD’nin modelleri ortalama 25 bin euro, Tesla'nın en ucuz aracı ise yaklaşık 37 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Togg ise T10X ve T10F modelleri ile 34 bin 295 Euro'dan satışları başlıyor. Her üç markanın modelleri için de 6 bin Euro’ya kadar olan ve elektrikli otomobil alımında verilen devlet teşviğinden faydalanabiliyor.

Almanya'da en çok satan elektrikli otomobiller ise yerli marka Volkswagen oldu. Togg'un Almanya satış fiyatı, kur farkına rağmen Türkiye fiyatının altında olduğu ortaya çıktı. T10X 1 milyon 869 bin, T10F ise 1 milyon 885 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.