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Kaynak: Haber Merkezi

'...Türkiye'de bazıları hâlâ muhalefete muhalefet edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Oysa belki de yıllardır sorulması gereken soru şudur:

Muhalefete gerçekten muhalefet edilmiyor mu, yoksa sadece belirli bir kesimin tercih ettiği muhalefet tarzına muhalefet edilmesine mi izin verilmiyor?

Çünkü bir siyasi hareket, eleştiriyi susturarak güçlenmez.

Eleştiriyi düşmanlık olarak gören muhalefet, iktidarı değil önce kendi düşünme kapasitesini sınırlar.

Ve 24 yıllık siyasi tabloya rağmen hâlâ aynı yöntemlerin sorgulanmasını “iktidara hizmet” olarak görmek, belki de iktidara verilebilecek en büyük ve en uzun süreli destektir...'



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