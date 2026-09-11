Fenerbahçe'den İsmail Kartal ile ilgili resmi açıklama geldi.
Sarı lacivertli kulüp, Roma maçı sonrası istifasını sunan ve bugün antrenmana katılmayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurarak Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında yarın takımın başında yer alacağını bildirdi.
FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."