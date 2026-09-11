Fenerbahçe'den İsmail Kartal ile ilgili resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı - Resim : 1

Sarı lacivertli kulüp, Roma maçı sonrası istifasını sunan ve bugün antrenmana katılmayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurarak Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında yarın takımın başında yer alacağını bildirdi.

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FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."