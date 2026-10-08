“Highly Efficient AC Salt Battery” adı verilen sistem, geleneksel ev tipi güneş enerjisi depolama çözümlerinden farklı olarak doğrudan elektrik şebekesine bağlanacak. Özellikle kendi güneş enerjisi sistemi bulunmayan küçük kiralık dairelerde kullanılabilecek batarya, elektrik fiyatlarının ve şebeke ücretlerinin düşük olduğu dönemlerde şebekeden enerji çekecek. Fiyatlar yükseldiğinde ise depolanan elektrik şebekeye geri aktarılacak. Şirket, bu yapıyla hanelerin elektrik maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

LİTYUM YERİNE SODYUM İYON HÜCRELER KULLANILIYOR

Revolta, sisteminde lityum iyon yerine sodyum iyon hücreler tercih ediyor. Şirkete göre sodyum iyonları, lityum iyonlarına kıyasla daha yüksek termal kararlılık sunuyor. Bu özellik, ev içinde kullanılacak enerji depolama sistemlerinde güvenlik açısından önem taşıyor. Teknoloji ayrıca daha nadir bulunan lityum ve kobalt kullanımını da ortadan kaldırıyor. Sodyum temelli yapının dezavantajı ise enerji yoğunluğunun daha düşük olması. Ancak enerji depolamada güvenlik öncelikli olduğu için sodyum giderek daha fazla sistemde yer buluyor.

HER HÜCRE AYRI AYRI TAKİP EDİLİYOR

Sistem, her bir batarya hücresinin sıcaklığını ayrı ayrı izliyor ve hücreleri çalışma koşullarına göre bağımsız biçimde kontrol ediyor. Böylece hücrelerin aşırı ısınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Her modülde ayrıca karbonmonoksit (CO) sensörü, sesli alarm ve basınç tahliye valfi bulunuyor. Revolta, sistemi tak-çalıştır yapıda geliştirmeyi planlıyor.

Şirket, bataryanın kapasitesini, çıkış gücünü, satış fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini henüz açıklamadı. Projenin, uygun maliyetli ve kolay kurulabilir bir enerji depolama seçeneği olarak özellikle küçük konutlara hitap etmesi planlanıyor.

YENİ DÜZENLEME YOLU AÇTI

Revolta’nın projesi, Almanya’da enerji depolama sistemlerinin şebekeden elektrik alıp daha sonra geri vermesini kolaylaştıran yeni kurallar sayesinde mümkün oluyor. Ülkenin şebeke düzenleyicisi tarafından 1 Ekim’de yürürlüğe alınan düzenleme, depolama sistemlerinin şebekeden enerji çekmesine ve bu elektriği daha sonra geri vermesine izin veriyor. Bu süreçte ücret ve vergiler düşürülebiliyor.

Düzenleme, kendi elektrik üretim tesisi bulunmayan bataryaları da kapsıyor. Bu da güneş paneli olmayan evlerde kullanılacak şebeke bağlantılı bataryaların ekonomik açıdan uygulanabilir hale gelmesinin önünü açıyor.