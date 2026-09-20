Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2000 yılında watt başına 5-6 dolar seviyelerinde seyreden panel fiyatları günümüzde 12 sente kadar geriledi. Yaşanan bu yaklaşık yüzde 98’lik fiyat düşüşü, küçük ölçekli güneş enerjisi yatırımlarını hızla artırdı.

ÇİN’İN DEV ÜRETİM KAPASİTESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Güneş enerjisi maliyetlerindeki tarihi gerilemenin arkasında Çin’in devasa üretim kapasitesi yatıyor. Çin’in panel üretim kapasitesinin 1,36 teravata ulaştığı belirtilirken, dünya genelindeki küçük ölçekli güneş enerjisi kapasitesi 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 1,2 teravat seviyesine ulaştı. Elde edilen bu toplam kapasite, güneş panellerinin kesintili çalışma yapısına rağmen küresel nükleer enerji filosunun yaklaşık üç katı büyüklüğüne denk geliyor.

ÇİFT YÖNLÜ ELEKTRİK AKIŞI ŞEBEKE GELİRLERİNİ VE DENGESİNİ TEHDİT EDİYOR

Panellerin yaygınlaşmasıyla birlikte kendi elektriğini üreten tüketicilerin şebekeden satın aldığı enerji miktarı azaldı. Bu durum elektrik şirketlerinin gelirlerini düşürürken, şebekenin sabit işletme ve bakım maliyetlerini değiştirmedi. Öte yandan havanın kapanmasıyla yaşanan ani üretim kayıpları ile çatı tipi sistemlerden yüksek gerilimli hatlara doğru gerçekleşen çift yönlü elektrik akışı, gerilim dalgalanmalarına ve şebeke dengesizliklerine yol açıyor. Elektrik şirketleri bu dalgalanmaları yönetebilmek için batarya depolama sistemleri, yeni fiyatlandırma modelleri ve yapay zeka destekli tahmin araçlarına yöneliyor.