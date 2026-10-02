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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında SPK yöneticileriyle görüştüğünü belirterek devletin süreci sonuna kadar takip ettiğini söyledi. Sanal medyanın "çöplük" haline geldiğini ifade eden Bahçeli, bunun artık milli güvenlik sorununa dönüştüğünü vurguladı ve yeni yasama döneminde kapsamlı bir düzenlemenin gündeme geleceğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve sanal medyaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CNN TÜRK'e konuşan Bahçeli, soruşturma kapsamında yeni raporların geldiğini ve çalışmaların sürdüğünü belirterek yargıya güveninin tam olduğunu ifade etti.

"DEVLET SORUŞTURMANIN PEŞİNDE"

SPK yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Bahçeli, devletin bütün imkanlarıyla soruşturmanın peşinde olduğunu belirtti ve yargı sürecine duyduğu güveni yineledi.

SANAL MEDYA İÇİN "ÇÖPLÜK" DEDİ

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan diğer başlık ise sanal medya oldu.

Sanal medyanın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin hızla yayıldığı bir alana dönüştüğünü savunan Bahçeli, bunun bilgi kirliliğinin yanı sıra linç kampanyalarına da zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Sanal medyayı "çöplük" olarak nitelendiren Bahçeli, bu alanın artık milli güvenlik açısından da sorun oluşturduğunu dile getirdi.

YENİ YASAMA YILINDA DÜZENLEME MESAJI

Bahçeli, sanal medyaya yönelik düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek konunun yeni yasama yılında daha kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.