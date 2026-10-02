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Kaynak: ANKA

DİSK Basın-İş, Ankara'daki evinden gözaltına alınmasının ardından İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen gazeteci ve sendikanın Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan'ın tutuklandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, savcının Okatan'ın ifadesini almadan tutuklanmasını talep ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Meslektaşımız, bugün Ankara'daki evinden gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcı, Okatan'ın ifadesini dahi almadan tutuklanmasını talep etti.

Gazetecilerin haber yaptıkları, mesleklerini sürdürdükleri için gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına; basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların giderek ağırlaşmasına alışmayacağız. Bu baskıyı kanıksamayacağız.

Gazetecilik suç değildir. Derya Okatan derhal serbest bırakılmalıdır. Meslektaşımız yalnız değildir. Derya Okatan'la ve gazetecilikte ısrar ettiği için siyasi iktidarın baskısına maruz kalan tüm gazetecilerle dayanışmamızı sürdüreceğiz.

Hukuksuz gözaltı ve tutuklama kararlarına, erişim engellerine rağmen mesleğimizi icra etmeye, gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz."