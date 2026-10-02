Yeniçağ Gazetesi
02 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim

Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim

Anket firmaları art arda anket sonuçları paylaşmaya devam ediyor. Son anket Panorama TR'den geldi. Son ankette seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 1

Geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar son anketleri de takip etmeyi sürdüyor. Panorama TR Araştırma Direktörü Hatem Ete, eylül ayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı.

1 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 2

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında 'çerçeve yasanın' kabul edilmesi ve YENİ Parti'nin kurulmasının ardından ilk kez saha çalışması yürüttüklerini belirten Hatem Ete, elde ettikleri sonuçları Medyascope'ta gazeteci Ruşen Çakır'a anlattı.

2 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 3

YENİ PARTİ YÜZDE 20'Yİ AŞTI, CHP ERİDİ

Hatem Ete, YENİ Parti'nin 'doğrudan seçmen tercihlerinde' yüzde 20'yi aştığını söyledi.

3 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 4

Hatem Ete son anket sonuçlarına göre 'mutlak butlan' kararıyla mahkeme tarafından atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki yönetimin idare ettiği CHP'nin oy oranının ise yüzde 2'ye kadar gerilediğini söyledi.

4 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 5

Hatem Ete, şu tespitlerde bulundu: "YENİ Parti ilk eşiği aşmış gözüküyor. Eskiden doğrudan tercihlerde yüzde 25 bandında olan CHP seçmeninin ana gövdesini yanına çekti ve CHP’yi marjinal bir oy oranına hapsetti...

5 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 6

Ancak ikinci parametrede henüz sınav bitmedi. Bölünmemiş CHP'nin geçmişte AK Parti ile başa baş giden ya da zaman zaman birinci parti çıkan oy gücüne henüz ulaşamadı. AK Parti ile arasındaki makas 3-4 puan açılmış durumda...

6 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 7

Ayrıca seçmen nezdinde 'bu iktidarı değiştirebilir' vekâletini tam olarak alabilmiş değil. Önümüzdeki büyük kongre süreci bu algı açısından kritik olacak.

7 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 8

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI

Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın 'kararsızlar dağıtıldıktan sonra' aldığı oy oranı yüzde 40'ın altında kaldı.

8 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 9

Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP’nin toplam oyu yüzde 29.1 seviyesinde kalırken; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 39.6 olarak ölçüldü.

9 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 10

Doğrudan oylarda siyasi partilerin oy oranları şu şekilde ölçüldü:

10 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 11

AK Parti: Yüzde 25,2

11 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 12

YENİ Parti: Yüzde 21,1

12 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 13

DEM Parti: Yüzde 5,7

13 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 14

İYİ Parti: Yüzde 4,9

14 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 15

MHP: Yüzde 3,9

15 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 16

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

16 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 17

CHP: Yüzde 2,3

17 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 18

Anahtar Parti: Yüzde 2

18 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 19

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

19 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 20

Diğer: Yüzde 3,4

20 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 21

Kararsız: Yüzde 15,5

21 22
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim - Resim: 22

Oy vermeyecek: Yüzde 11,1

22 22
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro