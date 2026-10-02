Geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar son anketleri de takip etmeyi sürdüyor. Panorama TR Araştırma Direktörü Hatem Ete, eylül ayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı.
Son anket açıklandı: Seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim
Anket firmaları art arda anket sonuçları paylaşmaya devam ediyor. Son anket Panorama TR'den geldi. Son ankette seçmen tercihinde dengeleri sarsan değişim ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında 'çerçeve yasanın' kabul edilmesi ve YENİ Parti'nin kurulmasının ardından ilk kez saha çalışması yürüttüklerini belirten Hatem Ete, elde ettikleri sonuçları Medyascope'ta gazeteci Ruşen Çakır'a anlattı.
YENİ PARTİ YÜZDE 20'Yİ AŞTI, CHP ERİDİ
Hatem Ete, YENİ Parti'nin 'doğrudan seçmen tercihlerinde' yüzde 20'yi aştığını söyledi.
Hatem Ete son anket sonuçlarına göre 'mutlak butlan' kararıyla mahkeme tarafından atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki yönetimin idare ettiği CHP'nin oy oranının ise yüzde 2'ye kadar gerilediğini söyledi.
Hatem Ete, şu tespitlerde bulundu: "YENİ Parti ilk eşiği aşmış gözüküyor. Eskiden doğrudan tercihlerde yüzde 25 bandında olan CHP seçmeninin ana gövdesini yanına çekti ve CHP’yi marjinal bir oy oranına hapsetti...
Ancak ikinci parametrede henüz sınav bitmedi. Bölünmemiş CHP'nin geçmişte AK Parti ile başa baş giden ya da zaman zaman birinci parti çıkan oy gücüne henüz ulaşamadı. AK Parti ile arasındaki makas 3-4 puan açılmış durumda...
Ayrıca seçmen nezdinde 'bu iktidarı değiştirebilir' vekâletini tam olarak alabilmiş değil. Önümüzdeki büyük kongre süreci bu algı açısından kritik olacak.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI
Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın 'kararsızlar dağıtıldıktan sonra' aldığı oy oranı yüzde 40'ın altında kaldı.
Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP’nin toplam oyu yüzde 29.1 seviyesinde kalırken; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 39.6 olarak ölçüldü.
Doğrudan oylarda siyasi partilerin oy oranları şu şekilde ölçüldü:
AK Parti: Yüzde 25,2
YENİ Parti: Yüzde 21,1
DEM Parti: Yüzde 5,7
İYİ Parti: Yüzde 4,9
MHP: Yüzde 3,9
Zafer Partisi: Yüzde 3,6
CHP: Yüzde 2,3
Anahtar Parti: Yüzde 2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 3,4
Kararsız: Yüzde 15,5
Oy vermeyecek: Yüzde 11,1