Kaynak: İHA

Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyüne bağlı Yapraklı Yaylası sakinleri, bölgede buldukları 1915-1918 Osmanlı-Rus Harbi dönemine ait yaklaşık 30 tarihi mezarın kimliği belirsiz şahıslar tarafından kazılıp dağıtıldığını fark etti.

Define avcıları tarafından kazıldığı iddia edilen alanda, pek çok mezar taşının kırıldığı ve toprak altındaki yapıların açığa çıkarılarak zarar gördüğü tespit edildi. Yayla sakinleri, ecdat yadigarı bu tarihi alanın koruma altına alınması ve benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden acil güvenlik önlemi alınmasını talep etti.