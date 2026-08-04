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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanıyor.

Aile avukatı Ali Çimen, genç kızın kaybolmasından 41 gün önce Tunceli Polis Evi’ndeki terminaller üzerinden POLNET sisteminde usulsüz şekilde sorgulandığını açıkladı. Sorgulamayı tutuklu polis memuru Mustafa Kılıç’ın 25 Kasım 2019’da başlattığı ve toplam 40 sayfalık kayıt oluşturulduğu belirtiliyor. Çimen, savcılığa 108 kişilik “örtbas listesi” sunduklarını ve bu kapsamda operasyonların genişlediğini duyurdu.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, genç kızın kaybolduğu tarihten 41 gün önce Tunceli Polis Evi'nden POLNET üzerinden usulsüz şekilde sorgulandığını açıklarken, savcılığa iletilen 108 kişilik 'örtbas listesi' kapsamında operasyonların genişleyerek devam ettiğini bildirdi.

KARAR Gazetesi'nden Selin Işık'ın haberine göre, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku hakkında henüz kaybolmadan 41 gün önce Polis Bilişim Ağı (POLNET) üzerinden 40 sayfalık usulsüz sorgulama yapıldığını ve olayın arkasındaki "kamu gücünü araç kılan karanlık ilişki ağını" çözmek için savcılığa 108 kişilik bir örtbas listesi sunduklarını açıkladı.

SORGULAMALAR TUNCELİ POLIİS EVİ’NDEN YAPILMIŞ

Soruşturma dosyasındaki dijital verileri aktaran avukat Ali Çimen, Gülistan Doku’ya yönelik ilk POLNET sorgusunun 25 Kasım 2019’da, yani kaybolma tarihinden tam 41 gün önce tutuklu polis memuru Mustafa Kılıç tarafından başlatıldığını öne sürdü.

Sorgulamaların Tunceli Polis Evi’ndeki terminaller üzerinden gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini belirten Çimen, "Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama söz konusu. Polis Evi’nden birileri Gülistan'ı kaybolmadan önce neden takip eder ve bilgi sızdırmaya çalışır? Bu durum dosyanın seyrini tamamen değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SEVK YAZISINDA 'KARANLIK YAPI' VURGUSU

Ali Çimen'in ifadelerine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısında yer alan hukuki tespitler, devlet imkanlarının illegal amaçlar için kullanıldığını ortaya koydu. Sevk yazısında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok’un kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri belirtildi.

Raporda, söz konusu isimlerin hukuka mutlak aykırılık teşkil eden karanlık bir ilişki ağı kurdukları ve Gülistan Doku'nun SİM kartını karartmak üzere Ankara’ya naklettikleri bilgisi yer aldı.

Yargı mercilerine ulaştırılan deliller doğrultusunda genişletilen soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü ve Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu çok sayıda rütbeli personel 'örtbas' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat Çimen, delilleri kararttığı şüphesiyle savcılığa 108 kişilik bir isim listesi verdiklerini, bu kişilerden şu ana kadar yalnızca 19'u hakkında adli işlem yapıldığını belirterek operasyon dalgalarının devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan cinayet şüphelisi olarak aranan kilit isim Umut Altaş’ın ABD’den iadesine yönelik yasal prosedürlerin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de şüpheli bir şekilde Tunceli’de kayboldu. Yıllar geçmesine rağmen hâlâ soruşturma netlik kazanmadı. Ailesi, arkadaşları ve kadın örgütleri Gülistan Doku’nun akıbetini soruyor. Bugünlerde soruşturma dosyasında yeni gelişmeler olsa da, “Gülistan Doku’ya ne oldu?” sorusu hâlâ cevaplanamadı.

Gülistan Doku

Gülistan Doku, Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. 4 Ocak 2020’de kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) ayrıldı ve 5 Ocak 2020’de yurda dönmedi. Doku’nun dönmemesi üzerine arkadaşları endişelenip Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu ve ailesine haber verdi.

Doku ailesi, 6 Ocak 2020’de Emniyet Müdürlüğü’ne Gülistan Doku için kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet, Gülistan Doku’nun arkadaşlarıyla görüştü, telefon sinyallerini ve şehirdeki MOBESE kayıtlarını izledi. İncelemeler sonucunda Doku’nun Atatürk Mahallesi’ndeki minibüs durağından üniversiteye giden araca bindiği ancak üniversiteye gitmediği gözlemlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı 7 Ocak 2020’de arama çalışması başlattı. Amcası, Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile tartıştığını ve Abakarov’un Doku’ya zor kullandığını söyledi. Bu iddianın doğru olduğu ortaya çıktı.

Telefon sinyallerini tarama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırıldı. Yaklaşık on gün sonra basına yansıyan görüntülerde Gülistan’ın, Abakarov’un çalıştığı kafeye gittiği ve Abakarov ile tartıştığı görüldü.

6 yıl sonra yeni gelişmeler

Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Zaynal Abarakov‘un da bulunduğu 13 kişi 13 Nisan 2026’da gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini” söyledi.

13 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 11 kişi şunlar:

Zaynal Abakarov (Gülistan’ın eski sevgilisi)

Engin Yücer (Zaynal Abakarov’un eski polis olan üvey babası)

Cemile Yücer (Zaynal’ın annesi)

Uğurcan Açıkgöz (Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı)

Erdoğan Elaldı (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

Mustafa Türkay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

Gökhan Ertok (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

Savaş Gültürk (Munzur Üniversitesi’nde kameralardan sorumlu görevli)

Süleyman Önal (Munzur Üniversitesi’nde kameralardan sorumlu görevli)

Celal Altaş

Nurşen Arıkan

15 Nisan 2026’da Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, “Şu an gözaltında olan Gökhan isimli polis bize ulaştı ve Gülistan’ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan’ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti” dedi.

16 Nisan 2026’da eski polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı. Ertok’un Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girerek iki kişiyi sildiği iddia ediliyor. Ertok’un ardından Gülistan Doku’yla son temas eden kişi olduğu iddia edilen İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı da tutuklandı.

Aynı gün gizli tanık “Şubat”, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan’ı Uzi ile öldürdüğünü ileri sürdü. Sabah gazetesinin ulaştığı ifadede cinsel saldırı, hamilelik ve delil karartma iddiaları da yer aldı. Mustafa Türkay Sonel de 18 Nisan 2026’da tutuklandı.

17 Nisan 2026’da eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. Müfettiş olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan Sonel açığa alındı. Tuncay Sonel daha sonra gözaltına alındı. Aynı gün Doku’nun hastanedeki kayıtlarının silinmesine ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi hakkında soruşturma başlattı.