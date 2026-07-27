Kaynak: AA

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında son olarak 18 kişi daha gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

GÖZALTINDAKİLERİN BİRÇOĞU EMNİYET MENSUBU!

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 18 zanlı hakkında işlem yapıldı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

“DELİLLER ORGANİZE ŞEKİLDE KARARTILDI”

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doku'nun kaybolması ve sürecin cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, soruşturma üzerinden resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir” denildi.

Savcılık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan ilk tespitlere göre, dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte, kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği, tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur”

“Bu kapsamda, Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

NELER OLMUŞTU?

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınmamış ve arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğulları Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmıştı.

Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, iş insanı O.Y, Y.A, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla, Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.