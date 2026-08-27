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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve 18 yıllık hasretini sona erdirdi.

Maçtan sonra yaşanan olaylarda Fenerbahçeli yıldız Matteo Guendouzi'nin içinde bulunması ise eski bir Lyon futbolcusu olan Samuel Umtiti'nin tepkisini çekti.

“BUNLARI BİLEREK YAPTI”

Maçın ardından After Foot RMC programında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu, Guendouzi’nin sınırlarını aştığını söyleyerek “Tahrik ve kışkırtma futbolun doğal bir parçasıdır ancak Guendouzi sınırları aştı. Bunu bilerek yaptı. Bir noktadan sonra durmalısınız. Gördük ki, neredeyse durmak istemiyordu. Bir noktada, dur. Takım arkadaşların soyunma odasına dönmeni söylüyor, dön!” dedi.

“GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK LYON DÜŞMANI”

Eski bir Marsilyalı olan Guendouzi’nin Lyon ile büyük bir husumeti olduğunu öne sürerek "İşler çığrından çıkmaya başladığını görünce, olgunluk gösterip dönersin. Guendouzi, gördüğüm en büyük Lyon düşmanı" diye tepki gösterdi.

Daha sonra Lyon’un Şampiyonlar Ligi’ni hak etmediğini belirten Umtiti, "Fenerbahçe'ye karşı iki devreyi de düzgün oynayamıyorsan, Şampiyonlar Ligi'nde işin yok demektir" sözlerini sarf etti.