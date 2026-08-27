Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu

SADECE SPORTİF DEĞİL, EKONOMİK BİR BAŞARI

Kulüplerimizin Devler Ligi’nde yer alması sadece sportif değil ekonomik bir anlam da taşıyor. 19 yıl sonra ilk defa iki takımla yer alacağımız Şampiyonlar Ligi, kulüplerimize sportif başarı ve prestij haricinde ekonomik açıdan da can suyu olacak.