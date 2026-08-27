Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılarak önemli bir gelir elde etti. Kupa birde ülkemizi temsil edecek iki temsilcimiz daha maça çıkmadan 60 milyon Euro alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Lyon’u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etti.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ise eleme oynamadan Kupa 1’de tekrardan boy gösterecek.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 3

DEVLER LİGİ GELİRİ BELLİ OLDU

UEFA’nın yeni formatıyla birlikte kulüplere dağıtılan gelirler de artmıştı. Buna göre Galatasaray katılım payı ve mevcut kriterler doğrultusunda 30.1 milyon Euro’luk kazancı kasasına koymayı garantiledi.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 4

Fenerbahçe ise katsayı sıralamasındaki avantajı nedeniyle Galatasaray’dan daha fazla gelir elde edecek. Sarı-lacivertliler 31.1 milyon Euro gelir elde edecek.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 5

UEFA'nın gelir dağıtımında kulüplerin geçmiş Avrupa performanslarına göre belirlenen katsayı sıralaması büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin bu sıralamada Galatasaray'a göre daha üst basamakta bulunması, iki kulüp arasındaki başlangıç gelir farkının oluşmasına neden oldu.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 6

Sarı-lacivertliler, bu avantaj sayesinde Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray'dan yaklaşık 1,1 milyon Euro daha yüksek bir gelirle başlayacak.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 7

BAŞARI GELDİKÇE ARTACAK

Temsilcilerimizin elde ettiği gelirler henüz başlangıç seviyesinde bulunuyor. Galibiyet ve beraberliklere ödenen primler, sonraki turlara katılımda ödenecek ücretler kulüplerimizin kasasını dolduracak.

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Fenerbahçe, Galatasaray’dan fazla para alacak: Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parası belli oldu - Resim: 8

SADECE SPORTİF DEĞİL, EKONOMİK BİR BAŞARI

Kulüplerimizin Devler Ligi’nde yer alması sadece sportif değil ekonomik bir anlam da taşıyor. 19 yıl sonra ilk defa iki takımla yer alacağımız Şampiyonlar Ligi, kulüplerimize sportif başarı ve prestij haricinde ekonomik açıdan da can suyu olacak.

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