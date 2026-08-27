Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf

Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf

Fenerbahçe’nin deplasmanda Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup ederek Devler Ligi vizesi alması Fransız basınında deprem etkisi yarattı. Ülke basını elenmeyi acı bir hayal kırıklığı ve ağır bir darbe olarak yorumladı.

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa ekibi Olimpik Lyon’u 2-1 yenerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerin bu tarihi zaferi Fransız spor basınında geniş yer buldu.

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 3

Lyon’un elenmesi ve iki golünün iptal edilmesi ülkede büyük üzüntü yaratırken, gazeteler elenmeyi UEFA ülke puanı açısından da ağır bir kayıp olarak değerlendirdi.

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 4

İşte Fenerbahçe’nin deplasmanda Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup ederek Devler Ligi vizesi alması Fransız basınından öne çıkan manşetler...

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 5

L'Equipe: Evinde mağlup olan Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 6

"Lyon için ağır bir darbe, Şampiyonlar Ligi yarışından kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenilerek elendi. İlk yarıda kötü bir performans sergileyen OL, Fofana sayesinde geç de olsa kendine geldi, ancak şanssızlık yaşadı ve iki golün de iptal edilmesi Lyon için çok pahalıya mal oldu. Lyon artık Avrupa Ligi'nde mücadele edecek."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 7

20minutes: Ne büyük hayal kırıklığı

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 8

"Çarpıcı bir geri dönüşe çok yaklaşan Lyon, hedefi tutturamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönemeyecek. Felaket bir ilk yarının ardından 0-2 geride kalan Lyon, Fofana'nın golüyle umudunu yeniden kazandı ancak yedi yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasına geri dönme hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 9

RMC Sport: Play-off ikinci maçında mağlup olan Lyon, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir daha oynamayacak

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 10

"Olympique Lyon, Fenerbahçe karşısında aldığı 1-2'lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Birkaç dakika süren bir konsantrasyon kaybı, iki gol yemelerine neden oldu ve bu durum, maçın büyük bölümünde üstünlük kuran Les Gones için pahalıya mal oldu. Bu nedenle, bu sezon Rennes ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler!"

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 11

Le Figaro: Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın eşiğinde hayal kırıklığı

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 12

"OL için büyük hayal kırıklığı, kendi sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu! Lyon Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak... Ne büyük bir hayal kırıklığı."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 13

Foot Mercato: Lyon, Fenerbahçe'ye mağlup olduktan ve iki golün iptal edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendi

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 14

"Şampiyonlar Ligi'ni göremeyecek ve Marsilya ve Rennes ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele etmek zorunda kalacak olan Lyon için acı bir hayal kırıklığı oldu"

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 15

Eurosport Fransa: Çok geç bir uyanış

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 16

"Lyon, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk kez katılmayı umduğu Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyecek. OL, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı play-off rövanş maçında mağlup oldu. Les Gones maça iyi başlayamadı, Malick Fofana'nın 61. dakikadaki golünün ardından iki gol daha iptal edildi. Bu sonuç, Lyon için kesinlikle pişmanlık kaynağı olacak."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 17

Le Parisien: Lyon evinde şaşkına döndü

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 18

"Lyon, İstanbul'daki maçtan avantajlı bir sonuçla dönmesine rağmen rövanşta beklenmedik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumları Lyon karşısında belirleyici oldu. Lyon ilk yarıda oyunun temposuna ayak uyduramadı ve iki golün ardından büyük bir baskı altına girdi."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 19

Foot01: Lyon elendi, Fransa gözyaşları içinde

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 20

"Fenerbahçe karşısında alınan ve UEFA puan sıralaması açısından ağır bir bedel doğuran bu elenme, OL ve Fransız futbolu adına bir başka acı hayal kırıklığı oldu. Bu durum Fransa için giderek kötü bir alışkanlığa —hem de bedeli ağır bir alışkanlığa— dönüşüyor."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 21

Football 365: Lyon, Fenerbahçe karşısında çöktü ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 22

"Evinde Fenerbahçe'ye 1-2 mağlup olan OL, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini suya düşürdü."

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Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf - Resim: 23
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