Fransız medyasında manşetler alev aldı: Fenerbahçe zaferi sonrası L'Equipe ve RMC'den acı itiraf

"Lyon için ağır bir darbe, Şampiyonlar Ligi yarışından kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenilerek elendi. İlk yarıda kötü bir performans sergileyen OL, Fofana sayesinde geç de olsa kendine geldi, ancak şanssızlık yaşadı ve iki golün de iptal edilmesi Lyon için çok pahalıya mal oldu. Lyon artık Avrupa Ligi'nde mücadele edecek."