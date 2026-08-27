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Kaynak: Spor Servisi

Lyon'u eleyerek Devler Ligi biletini kapan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Savunmaya U23 takviyesi düşünen sarı-lacivertliler, aradığını Fransa’da buldu.

BUGÜN İSTALBUL’DA OLACAK

L'Equipe'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong için Nice'e 13 milyon euroluk teklif sundu ve kulüple anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki Ganalı stoperin ise bugün İstanbul’a gelebileceği bildirildi. Genç savunmacı ile 4 yıllık anlaşmaya varıldı.

GEÇEN YIL TRANSFER OLMUŞTU

Nice'in geçen yıl Norrköping'den sadece 2.7 milyon euroya renklerine bağladığı oyuncunun transferinden ciddi bir kar elde edeceği vurgulandı.

Kojo Peprah Oppong geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkmış ve 3465 dakika sahada kalmıştı.