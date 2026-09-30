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İngiltere'de yıllardır devam eden Manchester City'nin finansal soruşturmasında kritik karar çıktı.

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, bağımsız komisyonun kulübü 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki ciddi finansal kural ihlallerine ilişkin suçlamaların tamamında suçlu bulduğu belirtildi. İş birliği yükümlülüğüne ilişkin dört suçlamanın ise üçü kabul edildi.

Premier Lig Komisyonun kararına göre; Manchester City, bazı ticari ortaklarıyla gelirlerini yapay biçimde yükseltmek ve maliyetlerini olduğundan düşük göstermek amacıyla gerçeği yansıtmayan ticari anlaşmalar kullandı.

Bu düzenlemelerin kulübün gelir ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla etkilediği belirtildi.

GERÇEK MALİ TABLONUN GİZLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Premier Lig'in açıklamasında City'nin hatalı finansal hesaplar sunduğu ve gerçek mali durumunu denetçiler ile futbol otoritelerinden gizlediği ifade edildi.

Komisyon ayrıca söz konusu anlaşmalar doğru şekilde kaydedilmiş olsaydı Manchester City'nin hem Premier Lig hem de UEFA'nın harcama limitlerini önemli ölçüde aşmış olacağı sonucuna vardı.

Premier Lig soruşturması sırasında kulübün iş birliği ve iyi niyet yükümlülüklerini de birden fazla kez ihlal ettiği kaydedildi .Manchester City ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

Kulübe uygulanacak yaptırım henüz belirlenmedi ve bunun için ayrı bir süreç yürütülecek.

GUARDIOLA'DAN CITY'YE DESTEK

Kararın ardından Pep Guardiola da sessizliğini bozarak eski kulübüne destek verdi.

Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde:

“Her bir taraftarımızın şunu bilmesini istiyorum. Ben buradayım, her zamankinden daha fazla. Her zaman oldum ve hep olacağım.

Kulübümün, kulüp sahibinin, başkanımın, Ferran’ın, oyuncuların, personelin, Maresca’nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım.

Şunu netleştireyim, bunları birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum!”