Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen soruşturmada 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev aldıkları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 yönetici tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN ÇOK SAYIDA İSİM LİSTEDE
Açıklanan listede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da çok sayıda isimler var.
Beşiktaş: Tarkan Şer, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinkaya
Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir Erdem, Erdem Sezer
Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Ural Aküzüm
Trabzonspor: Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici
TFF tarafından açıklanan bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen 448 yönetici şu şekilde:
1 - BURAK DOGAN AYDOGAN - ALANYASPOR
2 - HÜSEYİN GÜMRÜKCÜLER - ALANYASPOR
3 - AHMET TUNCER - ALANYASPOR
4 - CUMA KADIOĞLU - ALANYASPOR
5 - SELAMİ FAZLIOĞLU - ALANYASPOR
6 - YAKUP ŞİMŞEK - ALANYASPOR
7 - BİLAL CAN - AMED SPORTİF FAALİYETLER
8 - LEZGİN YÜREKLİ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
9 - SADIK SANA - AMED SPORTİF FAALİYETLER
10 - MEHMET SALİH ARZU - AMED SPORTİF FAALİYETLER
11 - ROJBİN TELLİOĞLU - AMED SPORTİF FAALİYETLER
12 - MEHMET DELİ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
13 - REMZİ ÖZYILDIZ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
14 - MEHMET ALİ ACAR - AMED SPORTİF FAALİYETLER
15 - ONUR MERCAN - AMED SPORTİF FAALİYETLER
16 - MAZLUM ALTINDAĞ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
17 - NURETTİN YILDIZ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
18 - ERGİN BAŞARİ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
19 - RONAYİ BİNEN - AMED SPORTİF FAALİYETLER
20 - MEHMET BEGÜN - AMED SPORTİF FAALİYETLER
21 - YILMAZ DEMİR - AMED SPORTİF FAALİYETLER
22 - MEHMET VEYSİ KOYUN - AMED SPORTİF FAALİYETLER
23 - MEHMET ÇAKMAKÇI - AMED SPORTİF FAALİYETLER
24 - BEKİR GÜNEŞ - AMED SPORTİF FAALİYETLER
25 - MUSTAFA MESUT KAYA - AMED SPORTİF FAALİYETLER
26 - SELÇUK KARADAĞ - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
27 - İSKENDER ÖZBALTA - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28 - ABDULKADİR KAZAN - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29 - TUNCAY GÜLEL - ANTALYASPOR
30 - ERHAN ERDEM - ANTALYASPOR
31 - EMRAH ÇELİK - ANTALYASPOR
32 - AHMET ATEŞ - ANTALYASPOR
33 - SÜLEYMAN ÇAĞDAŞ USLU - ANTALYASPOR
34 - MEHMET AĞIRBAYRAKTAR - ANTALYASPOR
35 - ŞAKİR ÖNCÜL - ANTALYASPOR
36 - FATİH DEMİRTOP - ANTALYASPOR
37 - İBRAHİM GÖKHAN KASAPOĞLU - ANTALYASPOR
38 - ERSEL ÇETİN - ANTALYASPOR
39 - FESİH TAMİNCE - ANTALYASPOR
40 - UFUK SEZER - ANTALYASPOR
41 - RIZA PERÇİN - ANTALYASPOR
42 - AHMET OKAN BÜYÜKBALLI - ANTALYASPOR
43 - BAHADIR ASLAN - ANTALYASPOR
44 - HAKAN ONAY - ANTALYASPOR
45 - RECEP BAYRAKTAR - ANTALYASPOR
46 - ALİ ÇAN - ANTALYASPOR
47 - MURAT ŞİMŞEK - ANTALYASPOR
48 - BURAK UYSALOĞLU - ANTALYASPOR
49 - CESUR BURAK AKAR - ANTALYASPOR
50 - BAHADIR HAKTANIR - ANTALYASPOR
51 - DAĞLAR EKŞİ - ANTALYASPOR
52 - AKIN TATLIPINAR - ANTALYASPOR
53 - AYTAÇ ALTAY - ANTALYASPOR
54 - GÖKHAN KESTİROĞLU - ANTALYASPOR
55 - ÖZGÜR KIZILLAR - BANDIRMASPOR
56 - OĞUZ KIR - BANDIRMASPOR
57 - ONUR GÖÇMEZ - BANDIRMASPOR
58 - ÖZGÜN EREN - BANDIRMASPOR
59 - SAMED KOCAMAN - BANDIRMASPOR
60 - YUNUS DÜZMEKİK - BANDIRMASPOR
61 - MUSTAFA DER - BANDIRMASPOR
62 - UĞUR MARAL - BANDIRMASPOR
63 - GÖKER DURU - BANDIRMASPOR
64 - CEM ERER - BANDIRMASPOR
65 - ÖZEL AYDIN - BANDIRMASPOR
66 - SAMİ CAN EKEN - BANDIRMASPOR
67 - MEHMET ÖZBAY - BANDIRMASPOR
68 - GÖKHAN TUNÇ - BANDIRMASPOR
69 - MERT BALIKÇI - BANDIRMASPOR
70 - ONUR ÇON - BANDIRMASPOR
71 - ÜNSAL YAMANER - BANDIRMASPOR
72 - RAHİM ÖZDEMİR - BANDIRMASPOR
73 - SADİ KİLERCİOĞLU - BANDIRMASPOR
74 - ÖZENÇ BATIMOR - BANDIRMASPOR
75 - HAKAN HULUSİ KAYA - BANDIRMASPOR
76 - TEZCAN ASLAN - BANDIRMASPOR
77 - MERT NASIROĞLU - BATMAN PETROL SPOR
78 - TARKAN SER - BEŞİKTAŞ
79 - KEREM GÜREL - BEŞİKTAŞ
80 - FIRAT FİDAN - BEŞİKTAŞ
81 - MİRAÇ İLTUĞ SUNGUR - BEŞİKTAŞ
82 - KADİR KILIÇ - BEŞİKTAŞ
83 - MUSTAFA MOLLAOĞLU - BEŞİKTAŞ
84 - HAKAN DALTABAN - BEŞİKTAŞ
85 - İBRAHİM KEMAL BARIŞ DİLLİOĞLU - BEŞİKTAŞ
86 - ENİS ULUSOY - BEŞİKTAŞ
87 - SERHAN ÇETİNSAYA - BEŞİKTAŞ
88 - MEHMET ONUR SÖNMEZ - BODRUM FK
89 - MUSTAFA KARA - BODRUM FK
90 - KAMİL BACI - BODRUM FK
91 - BERDAN KÖROĞLU - BODRUM FK
92 - MAHMUT DENİZ - BODRUM FK
93 - SELİM CANER - BODRUM FK
94 - ARİF ÖZÇINAR - BODRUM FK
95 - UĞUR ÇİLİNGİROĞLU - BODRUM FK
96 - COŞKUN ARAS - BODRUM FK
97 - SERHAT DAYANÇ - BODRUM FK
98 - UFUK KAYA - BODRUM FK
99 - YİĞİT DEMİR - BODRUM FK
100 - MURAT ŞENGÜL - BODRUM FK
101 - NEJDET BAŞTUĞ - BODRUM FK
102 - NURETTİN AVDAN - BODRUM FK
103 - BİROL AHİ - BODRUM FK
104 - İBRAHİM ÇAKIR - BODRUM FK
105 - BARIŞ ILGIN - BODRUM FK
106 - HÜSEYİN GÖZÜTOK - BODRUM FK
107 - SERDAR SÖYLEMEZ - BODRUM FK
108 - NAFİZ DOĞAN - BODRUM FK
109 - CEMAL DEMİRCİ - BODRUM FK
110 - TAYYAR GÜNDOĞAN - BODRUM FK
111 - MESUT DURATEYMUR - BODRUM FK
112 - GÖKSEL ÇAMLI - BODRUM FK
113 - CAN ÖZTÜZÜN - BODRUM FK
114 - MURAT ÖNDER - BODRUM FK
115 - İBRAHİM MERAL - BODRUM FK
116 - EYÜP DANACI - BODRUM FK
117 - HALİL DURMAZ - BODRUM FK
118 - SÜLEYMAN NAFİZ TEKGÜL - BODRUM FK
119 - CANER TUNA - BODRUM FK
120 - HADİ TÜRK - BODRUM FK
121 - HALİL ESER - BODRUM FK
122 - İSMET ÖZSARSILMAZ - BODRUM FK
123 - HÜSEYİN KARACA - BODRUM FK
124 - FATİH MURAT YILDIZ - BODRUM FK
125 - KENAN ALTUNDAĞ - BOLUSPOR
126 - HÜSEYİN TAYŞİ - BOLUSPOR
127 - MURAT ŞABABLI - BOLUSPOR
128 - RAGIP KAAN SEMERCİOĞLU - BOLUSPOR
129 - ALPER ALTUNTAŞ - BOLUSPOR
130 - ABDULLAH ONUR - BOLUSPOR
131 - SERKAN SÜZGEN - BOLUSPOR
132 - OKTAY TÜRK - BOLUSPOR
133 - HALİL İBRAHİM YAVAŞ - BOLUSPOR
134 - ALİ ŞEN - BOLUSPOR
135 - ALİ GÜRSOY - BOLUSPOR
136 - İSMAİL DURU - BOLUSPOR
137 - SUAT ÇELEN - BOLUSPOR
138 - HAŞİM ERDOĞAN - BOLUSPOR
139 - FUAT TUT - BOLUSPOR
140 - AHMET UFUK GÜLER - BOLUSPOR
141 - ÇETİN UÇ - BOLUSPOR
142 - FURKAN GÖKHAN ÇİÇEKDENK - BOLUSPOR
143 - TOLGA BECİKOĞLU - BOLUSPOR
144 - NACİ TOLGA TÜRKAR - BOLUSPOR
145 - ABDULKADİR KILIÇ - BOLUSPOR
146 - CANER YILDIRIM - BOLUSPOR
147 - UFUK ALIN - BOLUSPOR
148 - ABDULLAH AYARCAN - BOLUSPOR
149 - MAHMUT ÇİMENDER - BOLUSPOR
150 - KAMURAN AVCI - BOLUSPOR
151 - HAKAN ÖZSOY - BOLUSPOR
152 - AHMET TOPALOĞLU - BOLUSPOR
153 - MAKSUT BEYKOZ - BOLUSPOR
154 - AYKUT SANVER - BOLUSPOR
155 - AHMET UZUNOĞLAN - BOLUSPOR
156 - EFEHAN BAYRAK - BOLUSPOR
157 - ALPER ALAN - BOLUSPOR
158 - KEMAL SİNAN HAYDAROĞLU - BOLUSPOR
159 - MEVLÜT SAFA ÖZÇELİK - BOLUSPOR
160 - ALİ REHA ÖZÇELİK - BOLUSPOR
161 - OĞUZHAN ÖZÇELİK - BOLUSPOR
162 - FARUK BAKGÖR - BURSASPOR
163 - MUSTAFA DİŞLON - BURSASPOR
164 - SAMET İLHAN - BURSASPOR
165 - METİN ALP - BURSASPOR
166 - EMRE PLANALI - BURSASPOR
167 - TAMER İŞLER - BURSASPOR
168 - TOLGA KAYAER - BURSASPOR
169 - EREN ŞENGÜZEL - BURSASPOR
170 - İSMAİL EDİZ ÖZTÜRK - BURSASPOR
171 - ENES ÇELİK - BURSASPOR
172 - TALHA TEMUR HAN - BURSASPOR
173 - HAYRETTİN GÜLGÜLER - BURSASPOR
174 - MUSTAFA ERMİŞ - BURSASPOR
175 - ALİ AĞIR - BURSASPOR
176 - YASİN TÜNBEK - BURSASPOR
177 - İSMAİL ERTEKİN - BURSASPOR
178 - YALÇIN CAMBAZ - BURSASPOR
179 - FATİH BAKOĞLU - ÇAYKUR RİZE SPOR
180 - TOLGA HASAN TOPTAN - ÇAYKUR RİZE SPOR
181 - NURULLAH HAŞİMOĞLU - ÇAYKUR RİZE SPOR
182 - CELİL GÜNER - ÇAYKUR RİZE SPOR
183 - CEYHUN KAZANCI - ÇAYKUR RİZE SPOR
184 - SEMİH FATİH KIZILTAN - ÇAYKUR RİZE SPOR
185 - MEHMET ÖMEROĞLU - ÇAYKUR RİZE SPOR
186 - AYTEKİN KALENDER - ÇAYKUR RİZE SPOR
187 - SERKAN KARAVİN - ÇAYKUR RİZE SPOR
188 - AHMET YILMAZ ZEHİROĞLU - ÇAYKUR RİZE SPOR
189 - MİKAİL TURGUT - ÇAYKUR RİZE SPOR
190 - RECEP ALİ AVCI - ÇAYKUR RİZE SPOR
191 - MUSTAFA ÇİLİNGİROĞLU - ÇAYKUR RİZE SPOR
192 - MUTLU ÇITAK - ÇORUM FK
193 - MUSTAFA ERCAN - ÇORUM FK
194 - HASAN SERDAR YILMAZ - ÇORUM FK
195 - SERDAR KOÇAK - ÇORUM FK
196 - BARAN KORKMAZOĞLU - ÇORUM FK
197 - SELÇUK YAVUZ - ERZURUMSPOR FK
198 - AVNİ AKDEMİR - ERZURUMSPOR FK
199 - AHMET DAL - ERZURUMSPOR FK
200 - MURAT URKUÇ - ERZURUMSPOR FK
201 - MUSTAFA AYGÜN - ERZURUMSPOR FK
202 - ERDEM BENTOĞLU - ERZURUMSPOR FK
203 - MEHMET MUTLU - ERZURUMSPOR FK
204 - BURAKHAN BURUCU - ERZURUMSPOR FK
205 - EMRE AYTEKİN - ERZURUMSPOR FK
206 - MELİKŞAH TEKİN - ERZURUMSPOR FK
207 - OKTAY TÜZEN - EYÜPSPOR
208 - GÜRKAN PALAVUZ - EYÜPSPOR
209 - DURSUN ALİ AKYILDIZ - EYÜPSPOR
210 - ÖNDER OKTUGAN - EYÜPSPOR
211 - YASİN AKYÜZ - EYÜPSPOR
212 - TAYLAN ŞEN - EYÜPSPOR
213 - EREN ALİ DİŞLİ - FENERBAHÇE
214 - BEKİR İRDEM - FENERBAHÇE
215 - ERDEM SEZER - FENERBAHÇE
216 - EMİR ARAL - GALATASARAY
217 - ÖZGÜR IŞITAN GÜN - GALATASARAY
218 - ALİ YÜCE - GALATASARAY
219 - MARUF GÜNEŞ - GALATASARAY
220 - HÜSEYİN URAL AKÜZÜM - GALATASARAY
221 - MEHMET FATİH KONUK - GAZİANTEP FK
222 - ALİ KUMRU - GAZİANTEP FK
223 - MEHMET KORKMAZ - GAZİANTEP FK
224 - SERHAT TÜMER - GAZİANTEP FK
225 - CEVAT GÜLLÜ - GAZİANTEP FK
226 - FERİT GÜNEY DAĞDEVİREN - GAZİANTEP FK
227 - HALİL İBRAHİM KÜSBEOĞLU - GAZİANTEP FK
228 - ADNAN ÖZTÜRK - GAZİANTEP FK
229 - BATIKAN ERKAN TURAL - GAZİANTEP FK
230 - ZEKİ ORMANLI - GAZİANTEP FK
231 - BÜLENT İNGEÇ - GAZİANTEP FK
232 - MEHMET ERİM ARIKAN - GAZİANTEP FK
233 - MEHMET YEŞİLMEN - GAZİANTEP FK
234 - DOĞAN ÖZTÜRK - GAZİANTEP FK
235 - İLKE İĞREK - GENÇLERBİRLİĞİ
236 - FATİH GÖÇER - GENÇLERBİRLİĞİ
237 - HAZIM KAHRAMANER - GENÇLERBİRLİĞİ
238 - MEHMET SOYLU - GENÇLERBİRLİĞİ
239 - MEHMET HAKAN ONKUR - GENÇLERBİRLİĞİ
240 - SERDAR GÜR - GENÇLERBİRLİĞİ
241 - İSMAİL İLKER ÇOLAK - GENÇLERBİRLİĞİ
242 - EMRE GÖKDEMİR - GENÇLERBİRLİĞİ
243 - ÖZGÜR DURŞEN - GENÇLERBİRLİĞİ
244 - ABDÜLVAHİT VARDAR - GENÇLERBİRLİĞİ
245 - SEZGİN ÖZKAN - GENÇLERBİRLİĞİ
246 - BURAK BERKAY ÖZSU - GENÇLERBİRLİĞİ
247 - OKTAY YÜKSEL - GENÇLERBİRLİĞİ
248 - HARUN EROL - GENÇLERBİRLİĞİ
249 - İSMAİL GELİÇ - GENÇLERBİRLİĞİ
250 - TAYFUN BAĞLAN - GENÇLERBİRLİĞİ
251 - MURAT ARAS - GENÇLERBİRLİĞİ
252 - MUSTAFA YURTSEVER - GENÇLERBİRLİĞİ
253 - GÜN EMRE İÇER - GENÇLERBİRLİĞİ
254 - ADEM BECERİKLİ - GENÇLERBİRLİĞİ
255 - COŞKUN BALKAN - GENÇLERBİRLİĞİ
256 - MURAT GÜNEŞ - GENÇLERBİRLİĞİ
257 - TOLGA TOPCUOĞLU - GENÇLERBİRLİĞİ
258 - TOLGA ARSLAN - GENÇLERBİRLİĞİ
259 - ÜMİT UTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ
260 - SİNAN ÖZNUR - GÖZTEPE
261 - ENES MEMİŞ - GÖZTEPE
262 - BARIŞ HOCAOĞLU - GÖZTEPE
263 - MUHAMMET İSMAİL SAĞLAM - IĞDIR FK
264 - UĞUR ÜNSAL - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
265 - MUHAMMET METE - İSTANBULSPOR
266 - COŞKU ALPARSLAN - İSTANBULSPOR
267 - GİRAY KAVAZOĞLU - İSTANBULSPOR
268 - ÖMER SARIALİOĞLU - İSTANBULSPOR
269 - HASAN KOÇYİĞİT - İSTANBULSPOR
270 - TOLGA TURAN - İSTANBULSPOR
271 - MUSA KAZIM ENGİN - İSTANBULSPOR
272 - BURHAN GENÇ - KARAGÜMRÜK FK
273 - YUSUF GÜZEL - KARAGÜMRÜK FK
274 - SELİM UÇAR - KARAGÜMRÜK FK
275 - EMRE UÇAR - KARAGÜMRÜK FK
276 - KADİR UÇAR - KARAGÜMRÜK FK
277 - METİN BOZYİĞİT - KARAGÜMRÜK FK
278 - GÜRKAN KARABOĞAZ - KARAGÜMRÜK FK
279 - RIZA ERKUT YURDEMİ - KAYSERİSPOR
280 - SEYİT MUTİER - KAYSERİSPOR
281 - SEYİT HALİL TURGUT - KAYSERİSPOR
282 - SAVAŞ BALIKKUŞU - KAYSERİSPOR
283 - İSMAİL EĞİN - KAYSERİSPOR
284 - FURKAN GÜVEN - KAYSERİSPOR
285 - EMİR AKPINAR - KAYSERİSPOR
286 - SAMET KOÇ - KAYSERİSPOR
287 - OKAN YILDIRIM - KOCAELİSPOR
288 - HALİL YÜKSEL - KOCAELİSPOR
289 - VURAL YILDIZ - KOCAELİSPOR
290 - MEHMET KÖRDEMİR - KOCAELİSPOR
291 - EKİN AKYOLLU - KOCAELİSPOR
292 - ENES TABAN - KOCAELİSPOR
293 - MERT KAVŞUT - KOCAELİSPOR
294 - İSMAİL AL - KOCAELİSPOR
295 - UĞUR ŞAHİN - KOCAELİSPOR
296 - KAMİL SERT - KOCAELİSPOR
297 - TARIK GÜRGEN - KOCAELİSPOR
298 - HAKAN ÖZSOY - KOCAELİSPOR
299 - ATAKAN YAVUZ - KOCAELİSPOR
300 - ORÇUN AYGÜL - KOCAELİSPOR
301 - ÖZCAN ÇELİKTİR - KOCAELİSPOR
302 - HARUN KAYA - KOCAELİSPOR
303 - ORHAN DÖNMEZ - KOCAELİSPOR
304 - SAİT ERTUĞ - KOCAELİSPOR
305 - HAKAN BÜYÜK - KOCAELİSPOR
306 - MURAT SEYMEN - KOCAELİSPOR
307 - ALTAN TEMİRTAŞ - KOCAELİSPOR
308 - MUHAMMET ALİ ATASEVER - KONYASPOR
309 - ALİ AYDINALP - KONYASPOR
310 - REMZİ MERT SELEK - KONYASPOR
311 - EROL UÇMAZBAŞ - KONYASPOR
312 - RAMAZAN ÇAT - KONYASPOR
313 - OSMAN SERPER - KONYASPOR
314 - CİHANGİR BURAK TANOĞLU - KONYASPOR
315 - MAHMUT KARACA - KONYASPOR
316 - KEREM ÖTEN - KONYASPOR
317 - OSMAN ÖZTÜRK - KONYASPOR
318 - ŞÜKRÜ FUAT ŞAHİN - MANİSA FK
319 - BERKAN ONUR - MANİSA FK
320 - ALİ KAZIM BERBER - MANİSA FK
321 - FAİK KAV - MANİSA FK
322 - YASİN ÇINAR - MANİSA FK
323 - ZAFER ŞENTÜRK - MANİSA FK
324 - TEVFİK ERAND - MANİSA FK
325 - ENGİN ANLI - MANİSA FK
326 - OSMAN IŞIK - MANİSA FK
327 - YAŞAR POLAT - MANİSA FK
328 - HAYRULLAH TEPELİ - MANİSA FK
329 - OĞUZHAN DİNÇ - MANİSA FK
330 - BURAK IŞIKLAR - MANİSA FK
331 - ONUR PEKBAYIK - MANİSA FK
332 - ANIL ZEYNEL YAVUZ - MANİSA FK
333 - NADİR UZBASAN - MANİSA FK
334 - ALİ İNER - MANİSA FK
335 - MURAT TAŞKIRAN - MANİSA FK
336 - İSA YAVAŞ - MANİSA FK
337 - SERKAN İŞYAPAN - MANİSA FK
338 - KAHRAMAN AKKAL - MANİSA FK
339 - MUZAFFER ESENKAYA - MANİSA FK
340 - ONUR PEYNİRCİ - MANİSA FK
341 - KADRİ GÜNGÜLER - MANİSA FK
342 - SERKAN MALAY - MANİSA FK
343 - MUSTAFA ALİ GERDAN - MANİSA FK
344 - TARIK EROĞLU - MANİSA FK
345 - ERDEM ÖZKAN - MANİSA FK
346 - GÖRKEM SARAÇ - MANİSA FK
347 - MUSTAFA PEKÇETİN - MANİSA FK
348 - ABDULKADİR KALKAN - MARDİN 1969 SPOR
349 - İBRAHİM HALİL YİĞİT - MARDİN 1969 SPOR
350 - POLAT KASAP - MARDİN 1969 SPOR
351 - YUSUF AŞAR - MARDİN 1969 SPOR
352 - MAHMUT AŞAR - MARDİN 1969 SPOR
353 - MİRAÇ MURAT KAYA - MARDİN 1969 SPOR
354 - YAŞAR BOZAN - MARDİN 1969 SPOR
355 - ABDULKADİR SEVİŞ - MARDİN 1969 SPOR
356 - NECMEDDİN NAS - MARDİN 1969 SPOR
357 - RIDVAN AŞAR - MARDİN 1969 SPOR
358 - RIDVAN AKTÜRK - MARDİN 1969 SPOR
359 - RAKAN KELEŞ - MARDİN 1969 SPOR
360 - RAMAZAN ASAN - MARDİN 1969 SPOR
361 - CAHİT ALKAN - MUĞLASPOR
362 - AHMET NİYAZİ ÇAĞLAR - MUĞLASPOR
363 - SERDAR SITKI GÜRSOY - MUĞLASPOR
364 - HÜSEYİN ÖZCAN - MUĞLASPOR
365 - ALİ ÇAKIR - MUĞLASPOR
366 - MEHMET KURAY - MUĞLASPOR
367 - CEYHUN AYDINLI - MUĞLASPOR
368 - ŞAHİN KIRKAN - MUĞLASPOR
369 - ABDULLAH ESKİHİSARLI - MUĞLASPOR
370 - HASAN KESKİN - MUĞLASPOR
371 - NURİ GÜLTEKİN - MUĞLASPOR
372 - ÖMER KIZILKAYA - MUĞLASPOR
373 - SERCAN ATASOY - MUĞLASPOR
374 - GÖKHAN UZ - MUĞLASPOR
375 - MUSTAFA ÇÖMEZ - MUĞLASPOR
376 - HAKAN ÖZCAN - MUĞLASPOR
377 - EGE ERMAN TÖLEK - MUĞLASPOR
378 - MEHMET BÜLBÜL - PENDİKSPOR
379 - YUNUS ŞAHİN - PENDİKSPOR
380 - YAVUZ YILDIRIM - PENDİKSPOR
381 - ERDEM YAĞCI - PENDİKSPOR
382 - BÜLENT AKSU - PENDİKSPOR
383 - ONUR DURASI - PENDİKSPOR
384 - ALİ ASAL - SAMSUNSPOR
385 - SEYİT ALİ KİNDAN - SAMSUNSPOR
386 - GİRAY ŞEN - SAMSUNSPOR
387 - RIFAT YILMAZ - SAMSUNSPOR
388 - SERKAN KAYA - SAMSUNSPOR
389 - GÖKHAN KUTLU - SAMSUNSPOR
390 - ZAFER ERDOĞAN - SAMSUNSPOR
391 - ESAT EMİR CEVAHİR - SARIYER
392 - MERT HACISÜLEYMANOĞLU - SARIYER
393 - AHMET EMRE YALDIZ - SARIYER
394 - HİKMET BURAK BIÇAKCI - SARIYER
395 - ADEM VURMAZ - SARIYER
396 - ÜMİT KAPICIOĞLU - SARIYER
397 - VEDAT DEMİR - SARIYER
398 - MUHARREM YAVUZ - SARIYER
399 - MURAT KUL - SARIYER
400 - BAYRAM HAYRİ TANSIK - SARIYER
401 - GÜRKAN EVRANKAYA - SARIYER
402 - SERKAN TORUN - SARIYER
403 - TEOMAN KIRAN - SARIYER
404 - ZAFER ÖZTÜRK - SARIYER
405 - OĞUZHAN KÖSEOĞLU - SARIYER
406 - SERHAT KÖKLÜER - SARIYER
407 - OSMAN YILDIZ - SARIYER
408 - ALİ OSMAN DELİHASAN - SARIYER
409 - EYÜP GÜLOĞLU - SARIYER
410 - ZAFER KURT - SARIYER
411 - BERKANT DEMİR - SARIYER
412 - YASİN OCAK - SİVASSPOR
413 - MÜCAHİD YILDIZ - SİVASSPOR
414 - MUSTAFA KURBANOĞLU - SİVASSPOR
415 - EMRE ÖZGÜ - SİVASSPOR
416 - DOĞUKAN HÜSEYİN OTYAKMAZ - SİVASSPOR
417 - YALÇIN ORHAN - TRABZONSPOR
418 - ZEYYAT KAFKAS - TRABZONSPOR
419 - MURAT İSKENDER - TRABZONSPOR
420 - KEMAL ERTÜRK - TRABZONSPOR
421 - TANER FİKRET SARAL - TRABZONSPOR
422 - LOKMAN SADIKLAR - TRABZONSPOR
423 - ŞENOL KAYNAR - TRABZONSPOR
424 - ERTUĞRUL DOĞAN - TRABZONSPOR
425 - ABDULKADİR FERDA BAŞKAN - TRABZONSPOR
426 - SEMİH HEKİMOĞLU - TRABZONSPOR
427 - DERVİŞ KÖZ - TRABZONSPOR
428 - İBRAHİM ŞAHİNKAYA - TRABZONSPOR
429 - CEYHUN ESKİCİ - TRABZONSPOR
430 - ALPER SARISOY - ÜMRANİYESPOR
431 - RIDVAN ERBAŞ - ÜMRANİYESPOR
432 - ÜNAL MEMİÇ - ÜMRANİYESPOR
433 - OĞUZHAN GÜNDÜZ - ÜMRANİYESPOR
434 - SAİT SERHAT HANOĞLU - VAN SPOR FK
435 - MEHMET EMİN ÖKER - VAN SPOR FK
436 - YUNUS AYTÜRK - VAN SPOR FK
437 - EMRAH DAĞ - VAN SPOR FK
438 - YUNUS EMRE AYKAÇ - VAN SPOR FK
439 - ADİL KIYAK - VAN SPOR FK
440 - ORHAN YILDIRIM - VAN SPOR FK
441 - BURAK BUCUT - VAN SPOR FK
442 - ERCAN DÜLGE - VAN SPOR FK
443 - ULAŞ SOFRACI - VAN SPOR FK
444 - ÖZGÜR İREÇ İLHAN - VAN SPOR FK
445 - GÖKHAN BAYRAMOĞLU - VAN SPOR FK
446 - SEZAİ MARAL - VAN SPOR FK
447 - ÖMER DENĞİZ - VAN SPOR FK
448 - KUBİLAY ÖNAY - VAN SPOR FK