Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere futbolunda uzun süredir beklenen Manchester City finansal soruşturmasında karar çıktı.

MANCHESTER CITY SUÇLU BULUNDU

The Athletic'ten David Ornstein'ın aktardığı habere göre; Manchester City, Premier Lig tarafından yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. Kararın bağımsız komisyon tarafından verildiği belirtildi.

CEZASI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Manchester City hakkında uygulanacak yaptırıma ilişkin henüz karar verilmedi. Kulübün karara itiraz etmesinin beklendiği ve hukuki sürecin devam edeceği bildirildi.

Premier Lig kuralları kapsamında finansal ihlaller için puan silme ve ligden ihraç dahil çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak Manchester City'ye bunlardan hangisinin uygulanacağına henüz karar verilmedi.

SORUŞTURMA 2023'TE DUYURULMUŞTU

Premier League, Manchester City hakkındaki suçlamaları Şubat 2023'te açıklamıştı. Dosyanın önemli bir bölümü, kulübün 2009-2018 arasındaki finansal bildirimleri ve finansal kurallara uyumuyla ilgiliydi. City ise süreç boyunca suçlamaları reddetti.

Bağımsız komisyonun duruşmaları 2024'ün sonlarında tamamlanmış, futbol dünyası o tarihten bu yana kararı beklemeye başlamıştı. Manchester City'nin alacağı cezanın belirlenmesi ve olası itiraz süreci, davanın bundan sonraki aşamasını oluşturacak.