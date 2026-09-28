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İngiliz müzik grubu Oasis'in solisti ve sıkı bir Manchester City taraftarı olan Liam Gallagher, kulübün karşı karşıya bulunduğu süreç ve olası yaptırımlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gallagher, futbol dünyasında oldukça üst düzey bir konumda bulunan bir kişiden bilgi aldığını iddia ederken, Manchester City'nin süreci kaybetmesi halinde karşılaşabileceği yaptırımlara ilişkin konuştu.

'ÇOK ÜST DÜZEY BİRİNDEN BİLGİ ALDIM'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gallagher, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok, çok üst düzey bir pozisyonda bulunan birinden az önce bilgi aldım. Eğer itirazımızı kaybedersek, ki kaybetmeyeceğiz, para cezası ve men cezası alacağız. Hepsi bu.”

Ünlü müzisyen, Manchester City'nin süreçten istediği sonuçla çıkacağına inandığını da açıkça ifade etti.

ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Gallagher, Manchester City'nin ceza almasını bekleyenlere de tepki göstererek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yüzden bütün siz çaresiz nevrotikler... susun.”