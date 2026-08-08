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Süper Lig’de yeni sezon öncesi son provalarını yapan Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İSMAİL KÖYBAŞI FUTBOLA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın ilk dakikalarında duygusal anlar yaşandı. Kariyerinin son maçına çıkan İsmail Köybaşı, 5. dakikada oyundan alınarak yeşil sahalara veda etti. Deneyimli futbolcu, iki takım oyuncularının ve tribünlerin alkışları eşliğinde saha kenarına geldi.

TRABZONSPOR’DA SAVIOLO SAKATLANDI

Bordo-mavililer adına gecenin üzücü gelişmesi ise 20. dakikada yaşandı.

Trabzonspor’un yeni transferi Noah Saviolo sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Saviolo’nun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna dahil oldu.

GÖZTEPE PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Göztepe penaltı kazandı. Armstrong’a Nwaiwu’nun ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Sonko, penaltıyı gole çevirerek Göztepe’nin soyunma odasına 1-0 üstün gitmesini sağladı.

ONURALP’İN HATASINI JANDERSON AFFETMEDİ

İkinci yarının hemen başında Göztepe farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp’in kontrolündeki topu dikkatle takip eden Janderson, yaptığı baskının karşılığını aldı. Onuralp’in hatasından yararlanan Brezilyalı futbolcu topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

TRABZONSPOR’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Bordo-mavililer ikinci gole yalnızca 3 dakika sonra karşılık verdi. Muçi’nin ceza sahasına çevirdiği topa ön direkte hareketlenen Metehan Mimaroğlu dokundu ve farkı bire indirdi. Kalan bölümde iki takımın girişimleri de skoru değiştirmedi.

GÖZTEPE TARAFTARI ÖNÜNDE KAZANDI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Göztepe, İsmail Köybaşı’nın futbola veda ettiği gecede Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sonko ve Janderson kaydederken, Trabzonspor’un tek golü Metehan Mimaroğlu’ndan geldi.