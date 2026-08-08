ABD’de sağlıklı fast-food konseptiyle faaliyet gösteren Salad And Go, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından yolun sonuna geldi. Şirket, Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmasının ardından faaliyet gösteren son 70 restoranını da kapatma kararı aldı.
Hızla büyüyüp 146 şubeye ulaşmıştı: Restoran zinciri iflas etti
Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek konseptiyle kısa sürede 146 şubeye ulaşan Salad And Go, mali sorunların ardından iflas korumasına başvurdu. Artan işletme giderleri ve zayıflayan talep nedeniyle kalan 70 restoranın da kapatılmasına karar verildi.Kaynak: Diğer
2013 yılında Arizona’da kurulan zincir; salata, wrap ve kahvaltılık ürünleri uygun fiyatlarla araçtan servis modeli üzerinden müşterilerine sunarak hızlı bir büyüme yakaladı.
Arizona’nın ardından Nevada, Teksas ve Oklahoma’ya açılan şirket, en parlak döneminde 146 restorana kadar ulaştı. Ancak hızlı büyüme beraberinde ciddi bir mali yük getirdi.
HIZLI BÜYÜME MALİ YAPIYI ZORLADI
Salad And Go’nun bağlı olduğu And Go Concepts, 4 Ağustos’ta ABD İflas Mahkemesi’ne Chapter 11 kapsamında başvuruda bulundu.
Mahkeme belgelerine göre Arizona dışında açılan bazı restoranların beklenen müşteri sayısına ulaşamaması ve marka bilinirliği yeterince oluşmadan izlenen agresif büyüme stratejisi şirketin finansal yapısını olumsuz etkiledi.
Şirketin Teksas’taki merkezi mutfak operasyonunun yıllık maliyetinin 15 ila 20 milyon dolara ulaşması da finansal sorunları derinleştiren unsurlardan biri olarak gösterildi.
MALİYETLER ARTTI, TALEP ZAYIFLADI
Artan yakıt ve işletme giderlerinin yanı sıra daha önce kapatılan restoranlardan kalan kira yükümlülükleri de şirketin üzerindeki mali baskıyı artırdı. Tüketici harcamalarında yaşanan yavaşlama ise gelir tarafında şirketi zorladı.
Temmuz ayında ABD’de gündeme gelen Cyclospora kaynaklı gıda güvenliği endişelerinin yapraklı yeşilliklere yönelik tüketici talebini olumsuz etkilediği de belirtildi. Salad And Go ürünlerinin herhangi bir salgın vakasıyla bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.
KALAN 70 ŞUBE DE KAPANACAK
Şirket yönetimi, mali koşullar nedeniyle faaliyetlerin devam ettirilemeyeceğine karar verdi. Böylece daha önce 146 noktaya kadar ulaşan zincirin faaliyette kalan 70 restoranı da kapanacak.
CEO Mike Tattersfield, alınan kararı şirket açısından “çok acı bir gün” olarak nitelendirirken çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına teşekkür etti.
Bazı restoranların ise ellerindeki mevcut ürün stokları tükenene kadar müşterilere hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.