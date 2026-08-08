Hızla büyüyüp 146 şubeye ulaşmıştı: Restoran zinciri iflas etti

MALİYETLER ARTTI, TALEP ZAYIFLADI

Artan yakıt ve işletme giderlerinin yanı sıra daha önce kapatılan restoranlardan kalan kira yükümlülükleri de şirketin üzerindeki mali baskıyı artırdı. Tüketici harcamalarında yaşanan yavaşlama ise gelir tarafında şirketi zorladı.

Temmuz ayında ABD’de gündeme gelen Cyclospora kaynaklı gıda güvenliği endişelerinin yapraklı yeşilliklere yönelik tüketici talebini olumsuz etkilediği de belirtildi. Salad And Go ürünlerinin herhangi bir salgın vakasıyla bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.